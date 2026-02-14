MLB: Brian Cashman y el futuro incierto de "El Marciano" para la temporada 2026

Suscríbete a nuestros canales

Con el jardín titular de los Yankees de Nueva York aparentemente blindado, el panorama para el joven Jasson Domínguez se presenta como una de las grandes incógnitas de esta pretemporada 2026.

Aunque "El Marciano" se mantuvo en el roster de las Mayores durante todo el año pasado, la realidad es que la organización tuvo serias dificultades para otorgarle turnos al bate consistentes, especialmente durante una segunda mitad de temporada donde el ritmo del equipo no permitía experimentos.

El factor Trent Grisham y el muro en el outfield

El gerente general, Brian Cashman, reconoció que el ascenso inesperado de otros jugadores cambió los planes originales para el dominicano. La temporada pasada, la directiva consideró enviar a Domínguez a Triple-A para que no perdiera ritmo, pero optaron por mantenerlo arriba. Ahora, la pregunta vuelve a estar sobre la mesa.

"Estén atentos", advirtió Cashman. El ejecutivo destacó que Trent Grisham fue la gran sorpresa del 2025: "Grisham realmente tuvo una temporada de All-Star, apoderándose de uno de esos puestos habituales junto a Aaron Judge y Cody Bellinger, lo que redujo a Jasson a un jugador de rol".

Un talento de élite buscando espacio

A pesar de su rol limitado, Cashman no escatima en elogios para el joven de 23 años. Su capacidad atlética lo convierte en una pieza de ajedrez valiosa, aunque sea saliendo desde el banquillo en momentos críticos de la lucha por la División Este o el Comodín.

“Domínguez es un jugador extremadamente talentoso, tanto en ataque como en defensa, y es uno de nuestros mejores corredores. Tenerlo como opción para que un manager lo utilice saliendo desde la banca definitivamente mejora nuestras posibilidades de éxito”, afirmó Cashman.

Sin embargo, el gerente general también admitió que el desarrollo de un prospecto de su calibre requiere juego diario: "Nos conviene que tenga repeticiones consistentes. Veremos cómo evoluciona la primavera y quiénes quedan en el roster para cuando tengamos nuestras reuniones al final del campamento".

Los números del "Marciano" en 2025

A pesar de la falta de regularidad, Domínguez logró dejar destellos de su potencial la temporada pasada, lo que le valió para ser considerado por los votantes:

Posición: Finalizó 13º en la votación del Novato del Año de la Liga Americana.

Ofensiva: Bateó para .257 con un OPS de .719 .

Poder y Velocidad: Registró 29 extrabases y estafó 23 bases, demostrando que su combinación de fuerza y rapidez está intacta.

La gran interrogante para los Yankees en este 2026 será decidir qué es más valioso: tener a Domínguez como un seguro de vida en el banquillo de Grandes Ligas o permitir que termine de pulirse como una estrella diaria en las menores.