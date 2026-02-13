Barzalona es superior y domina en la grama de Arabia

Suscríbete a nuestros canales

En lo que fue la cuarta y última prueba del Internacional Jockey Challenge que se disputó este viernes en el Hipódromo King Abdulaziz en el reino de Arabia, el jockey francés Michael Barzalona se llevo la victoria en la carrera de más distancia de la competencia en distancia de 2.100 metros en grama con el ejemplar Year of the Dragon de Irlanda.

Barzalona gana el Jockey Challenge de la Saudi Cup

En un final cerrado en los últimos metros, el ejemplar Year of the Dragon, con la presentación de Mohammed Alhirabi y la monta del jockey francés Michael Barzalona, logró la victoria en la última prueba del Jockey Challenge que se realizó este viernes en el King Abdulaziz Racecourse que se corrió en distancia de 2.100 metros en grama.

Los parciales de la competencia más larga del torneo de látigos, dejó marcas de 20.49 en los 300 iniciales y 44.26 en la primera media milla de la prueba, 58.84 en 1.100 metros, los 1.500 metros recorridos en 1:33. exactos. Para 1.900 metros en 1:57.59 y terminar la prueba con un tiempo oficial de 2.10.05.

Para el ejemplar de ocho años, fue su octava victoria en 40 competencias que ha realizado, es un producto del semental Dragon Pulse en Poplar Close por Canford Cliffs. Con este triunfo, el látigo galo logra su segunda victoria del International Jockey Challenge.