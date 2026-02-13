Así reaccionó Vinícius Jr. a la goleada del Atlético sobre Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Mientras el mundo del deporte procesaba la contundente goleada del Atlético de Madrid por 4-0 sobre el FC Barcelona, el protagonista de la tarde en el entorno blanco no estaba frente a un televisor, sino cumpliendo con sus compromisos comerciales.

Vinícius Jr., estrella del Real Madrid, se encontraba en pleno acto promocional cuando el marcador del Metropolitano ya era definitivo. Sin acceso a su teléfono y concentrado en el evento, el brasileño vivía ajeno al terremoto que acababa de sacudir LaLiga... hasta que apareció Ibai Llanos.

El "soplo" de Ibai

El conocido streamer espñaol, presente en el mismo evento y seguidor madridista, no pudo resistir la tentación de compartir la primicia con el "7" blanco. En un momento de complicidad captado por los presentes, Ibai se acercó al oído de Vinícius para susurrarle el resultado final.

La reacción del brasileño fue inmediata y transparente: unos ojos abiertos de par en par y una expresión de asombro absoluto que no pudo ocultar ante las cámaras.

Entre risas y gestos de incredulidad, el extremo intercambió unas breves palabras con el influencer, quien le comentaba la noticia con el tono simpático que caracteriza su relación.

Resultado que nadie puede creer

La sorpresa de Vinícius Jr. no es para menos. El tropiezo estrepitoso del conjunto de Hansi Flick ante el equipo del "Cholo" Simeone obliga al Barcelona a remontar el marcador en el Camp Nou para disputar la final de la Copa del Rey.

Por su parte, para "Vini", que ya calienta motores para el próximo Clásico, la noticia del 4-0 a su eterno rival fue recibida como el mejor de los regalos durante una jornada de trabajo extra deportiva.