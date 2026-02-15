MLB: Edwin Díaz rompe el silencio tras su salida de Mets de Nueva York

Suscríbete a nuestros canales

Edwin Díaz calificó su llegada a Dodgers de Los Ángeles como un nuevo camino tras seis temporadas en Queens. El lanzador boricua respondió a los comentarios de Steve Cohen, quien tildó de "desconcertante" su salida; en esa línea, el cerrador fue contundente.

La directiva de Mets ofreció un contrato de 66 millones de dólares por tres campañas, pero Díaz optó por los 69 millones de Dodgers. La falta de una contraoferta final sorprendió a la organización metropolitana, que ya visualizaba una dupla estelar junto al relevista Devin Williams.

Pese a la polémica, el cerrador boricua manifestó respeto por la franquicia: "Tengo mucho respeto por la organización de los Mets, por los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva. Me trataron muy bien. No tengo nada malo que decir sobre ellos. Pero al final del día, estoy aquí".

Con 144 rescates en su historial con Mets, 'Sugar' ahora llevará sus famosas trompetas al Dodger Stadium, dejando el noveno inning del Citi Field en manos de Devin Williams. Díaz llega a Los Ángeles con el objetivo de afianzar su juego en un equipo que ha sufrido en los últimos años.

La importancia de Edwin Díaz en el esquema de Dodgers

La llegada de Edwin Díaz a Dodgers de Los Ángeles soluciona el principal problema del relevo en las últimas temporadas. Su capacidad para ponchar bateadores en momentos de alta tensión otorga al manager Dave Roberts una garantía absoluta en el noveno inning.

Además de su dominio en el montículo, el carisma del boricua inyecta una energía vital al Dodger Stadium. Su presencia no solo intimida a los rivales de la división, sino que también sirve de mentor para los jóvenes brazos del equipo que buscan consolidarse en la organización.

El impacto de Díaz trasciende las estadísticas, ya que su firma debilita directamente a Mets, un competidor directo en la Liga Nacional. Contar con el cerrador más dominante del mercado asegura que Los Ángeles mantengan su estatus de favoritos para regresar a la Serie Mundial.