Final dramático: Pavlovian en plena sentencia liquida a Express Kid en el Sunland Park Derby de $500,000 hacia el Kentucky Derby G1

Este fin de semana, el hipódromo de Sunland Park, Nuevo México, ubicado en un suburbio de El Paso, Texas, recibió la edición 21 del Sunland Park Derby en 1,700 metros de $500,000, en la que Pavlovian pudo alcanzar sobre la meta al líder de la carrera Express Kid para obtener una victoria por nariz.

Esta prueba otorgó 20-10-6-4-2 puntos clasificatorios para el Kentucky Derby (G1) a los cinco primeros clasificados, lo que le dio a Pavlovian sus primeros 20 puntos en el Camino al Kentucky Derby.

Jornada de gala preparó el domingo 15 de febrero el hipódromo de Sunland Park, en la cual Express Kid, intentó celebrar a pesar de los esfuerzos. Express Kid, con la monta de Juan Hernández, se puso al frente desde la partida, donde marcó parciales de 23.07; 46.40 y 1:10.07, con Pavlovian, que se colocó en posición de acecho a solo un cuerpo de distancia en segundo lugar.

Pavlovian perdió brevemente el contacto con el líder al acercarse a la recta final, rezagándose a un cuerpo y medio mientras Express Kid lideraba la milla en 1:35.61. Pero Edwin Maldonado exigió su mejor esfuerzo y Pavlovian respondió, reduciendo la diferencia con cada zancada durante el último furlong.

El potro hijo de Pavel, de 3 años, mejoró su récord a 9 actuaciones, que incluye 2 victorias, 3 terceros y 1 cuarto luego, con ganancias de $413,450 para el Reddam Racing LLC. El tiempo de la carrera fue de 1:42.22 en la rápida pista principal, y someter al líder por nariz en la meta.

Para entrenador Doug O'Neill, quien ganó su cuarto Sunland Park Derby, igualando a Bob Baffert con la mayor cantidad de victorias en la historia de la carrera.