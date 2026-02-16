MLB: Pablo López enciende las alarmas en Minnesota por esta razón

Suscríbete a nuestros canales

Las alarmas se encendieron este lunes 16 de febrero en el campamento de los Minnesota Twins. El lanzador venezolano Pablo López tuvo que interrumpir su sesión de entrenamiento tras presentar una molestia en el codo, una situación que rápidamente generó inquietud en la organización.

La noticia fue reportada inicialmente por el periodista Dan Hayes, de The Athletic, y desde entonces ha generado múltiples reacciones en redes sociales en los últimos minutos, tomando en consideración lo que representa su figura en la rotación de abridores de su franquicia.

El derecho no completó su rutina habitual y fue apartado por precaución. El cuerpo médico del equipo decidió programar una resonancia magnética para evaluar con exactitud el origen del malestar y determinar si existe alguna lesión de mayor consideración.

Pablo López – Twins de Minnesota

El momento no podría ser más delicado. A tan solo 16 días del inicio del Clásico Mundial de Béisbol, cualquier inconveniente físico en uno de los principales brazos de la selección venezolana genera preocupación y debilitaría mucho sus planes iniciales.

López está proyectado como pieza fundamental en la rotación criolla junto a Ranger Suárez, por lo que su evolución médica será seguida de cerca por todo el país. En Minnesota, el enfoque es claro: actuar con cautela. La prioridad es preservar la salud del abridor a largo plazo, especialmente considerando su rol como líder del cuerpo de lanzadores.

Finalmente, solo queda esperar el diagnóstico y ver qué tan grave es la situación. En Venezuela, la ilusión mundialista sigue en pie y esperan que Pablo López pueda estar en óptimas condiciones para pelear este prestigioso título.