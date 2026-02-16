Poder numérico: La coincidencia que marcó la historia en La Rinconada este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

El universo del hipismo encierra una complejidad que desafía, con frecuencia, la lógica de los preparativos semanales. A pesar del esfuerzo conjunto de los actores que hacen vida en el espectáculo, las pistas suelen dictar sentencias inesperadas o revelan hechos curiosos que solo el análisis posterior permite dimensionar con exactitud.

Este fin de semana, el Hipódromo La Rinconada exhibió su mejor gala con la celebración de 18 pruebas repartidas en dos jornadas de alta factura. El sábado, el ejemplar Ponsigue dictó cátedra en la Condicional Especial, mientras que la tarde dominical reservó las emociones de grado con los triunfos de Princesa Fina en el Clásico "Segula C" y del importado Rockville en el Clásico "Hylander".

El "tiro de precisión" de Meridiano Web

Más allá de los nombres estelares, el equipo de Meridiano Web mantiene su compromiso con el dato numérico de interes. Nuestra labor trasciende la simple lista de favoritos; buscamos patrones y estadísticas que, a menudo, pasan desapercibidos para el ojo común pero que resultan vitales al momento de orientar a la afición.

La insólita hegemonía del "uno" en las válidas: La Rinconada

El fin de semana dejó para el recuerdo un fenómeno estadístico poco común en las carreras de cierre de ambas carteleras. Durante la séptima reunión del año (sábado), el número uno inició su dominio en la quinta válida: el ejemplar Forty Time, bajo la conducción de Jaime Lugo Jr., superó un tropiezo inicial para imponerse con un dividendo de Bs 359,78. La historia se repitió en la sexta válida, cuando la yegua My Girl Alejandra, junto al aprendiz Ángel Ybarra, unió salida con llegada para ratificar la superioridad del primer número del programa.

La asombrosa coincidencia se trasladó a la jornada dominical. En la quinta válida, el mandil número uno volvió a lo más alto del podio gracias a la yegua Antalya, quien de la mano de José Alejandro Rivero, devolvió un dividendo de Bs 358,79.

Para cerrar con broche de oro, la sexta válida del domingo confirmó la tendencia por cuarto turno consecutivo en el pool. Zio Giaccof, conducido por el experimentado Jean Carlos Rodríguez, cruzó la meta en ganancia para sellar un fin de semana histórico para los seguidores del número uno, con un dividendo final de Bs 209,99.

Este patrón, que desafía las probabilidades, queda registrado como uno de los hechos más curiosos en lo que va del meeting 2026, una prueba más de que en el hipismo, la última palabra siempre la tiene la pista.