Animadora venezolana se convierte en madre por segunda ocasión

Suscríbete a nuestros canales

La animadora y exreina de belleza venezolana Maite García se convirtió en madre por segunda ocasión. A través de Instagram, la guapa rubia informó que el bebé nació el domingo 15 de febrero, en horas de la mañana y pesando un poco más de tres kilos.

El varoncito llega como un regalo para Maite, quien hace algunos años recibió a su primera retoña Mia Isabella Sánchez García.

Detalles del bebé

La animadora de Televen posteó dos imágenes mostrando la carita del bebecito y la hermosa ropita seleccionada para compartirlo con el mundo.

El bebé lleva por nombre Santiago Sánchez y mide 53 centímetros, indicó Maite en el pie de foto de la publicación.

Durante el proceso de parto la modelo estuvo en la compañía de su pareja, y su médico Norma Cerviño, ambos apoyándola en cada momento.

Tras varias pujadas y dolores, el pequeñito salió con un gran llanto, despertando la emoción de sus padres con lágrimas y besos.

Mensajes de amor

La revelación del nacimiento hizo despertar múltiples mensajes de cariño para la animadora y su familia, de artistas como María Antonieta Duque, Nohely Arteaga, Alejandra Conde, Adriana Marval, Mariem Velazco, entre otros.

Todos resaltando la belleza del bebé y la fuerza que tuvo Maite en realizar el parto natural con calma y dedicación.