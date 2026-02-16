Farándula

Animadora venezolana se convierte en madre por segunda ocasión

La modelo tuvo un parto natural, mostrando junto a su doctora cada parte del doloroso proceso 

Por

Elvis González
Lunes, 16 de febrero de 2026 a las 09:53 am
Animadora venezolana se convierte en madre por segunda ocasión
Maite García / Cortesía
La animadora y exreina de belleza venezolana Maite García se convirtió en madre por segunda ocasión. A través de Instagram, la guapa rubia informó que el bebé nació el domingo 15 de febrero, en horas de la mañana y pesando un poco más de tres kilos.

El varoncito llega como un regalo para Maite, quien hace algunos años recibió a su primera retoña Mia Isabella Sánchez García.

Detalles del bebé

La animadora de Televen posteó dos imágenes mostrando la carita del bebecito y la hermosa ropita seleccionada para compartirlo con el mundo.

El bebé lleva por nombre Santiago Sánchez y mide 53 centímetros, indicó Maite en el pie de foto de la publicación.

Durante el proceso de parto la modelo estuvo en la compañía de su pareja, y su médico Norma Cerviño, ambos apoyándola en cada momento.

Tras varias pujadas y dolores, el pequeñito salió con un gran llanto, despertando la emoción de sus padres con lágrimas y besos. 

Mensajes de amor

La revelación del nacimiento hizo despertar múltiples mensajes de cariño para la animadora y su familia, de artistas como María Antonieta Duque, Nohely Arteaga, Alejandra Conde, Adriana Marval, Mariem Velazco, entre otros.

Todos resaltando la belleza del bebé y la fuerza que tuvo Maite en realizar el parto natural con calma y dedicación.

