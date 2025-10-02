María Antonieta Duque y Rafael Romero regresan como pareja

Suscríbete a nuestros canales

La recordada pareja de “Voltea Pa´ Que Te Enamores”, María Antonieta Duque y Rafael Romero, regresa con unos personajes totalmente nuevos, como nunca antes los habían visto, en la pieza teatral “Impulsos” que se estrenará en las tablas del Centro Cultural Chacao del 07 al 09 de noviembre.

Según su escritor, Juan Carlos Duque, la pieza teatral es un híbrido entre una comedia negra y un thriller psicológico, cuyo tema principal es precisamente ese, los impulsos.

Plantea un día en la vida de dos personajes, quienes sin conocerse, terminan metidos en graves problemas por actuar sin pensar en las consecuencias de sus impulsivas reacciones.

María Antonieta, Rafael y Luis Fernández juntos

Esta obra de teatro, cuenta con la puesta en escena del director Luis Fernández. "Ambos, Luis y yo, nos hemos sentado a adaptar el texto que escribí hace más de diez años, y coincidimos en muchas de las nuevas ideas que han enriquecido la obra", expresó Duque.

"Admiro mucho el trabajo de Luis Fernández, para mí es un sueño trabajar con él, y poder compartir el proceso. Esto sumado a volver a trabajar con mi hermana, María Antonieta, y con Rafael, con quienes el año pasado estrenamos: “Sí o No, Terapia de Pareja”, la comedia más exitosa del año, y que se presentó en casi todo el país".

En cuanto a los actores, ya han trabajado juntos en telenovelas como “Voltea pa’ que te enamores” y “Para verte Mejor” y esa química con la que traspasaban la pantalla, seguramente los hará lucirse en el escenario del Centro Cultural Chacao.

Una puesta en escena ¡de suspenso!

Y es que el texto de “Impulsos” es algo totalmente distinto a lo que Duque nos tiene acostumbrados, por lo que espera que el público lo reciba tan bien como a los de sus exitosas comedias: “La Fiesta del Fin del Mundo” o “No Soy Loca, Soy Bipolar”.

“Es la primera vez que escribo suspenso, espero que el público conecte con la tensión de la obra y se divierta. Hay unos giros sorpresivos que los harán agarrarse fuerte del asiento, pero sobre todo es una comedia con bastante ironía y humor negro”.

“Es algo tragicómico lo que le ocurre a estos dos personajes de Juan y Diana, ella es una asaltante de bancos amateur y él un hombre con tendencias suicidas frustradas".