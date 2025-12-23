José Andrés Padrón se defiende de los ataques tras declaraciones de Stephany Abasali

Suscríbete a nuestros canales

La semana pasada, la exreina de belleza, Stephany Abasali, revolucionó el mundo del espectáculo con unas reveladoras declaraciones en las que habló de su última noche como Miss Venezuela. Esto dejó salpicada no solo a la Organización sino también a los animadores de la gala final.

En su relato, Stephany explicó que, no pudo decir unas palabras porque dicho acto nunca estuvo incluido en el guion. Justo al momento de nombrar a las finalistas, Abasali intentó que le dieran un espacio, pero, por órdenes de "arriba", José Andrés Padrón y Maite Delgado no pudieron ayudarla.

En redes sociales corrieron como pólvoras videos de cuando la Miss Venezuela 2024 pedía el micrófono a los animadores, quienes decidieron continuar con lo pautado. Esto desató una intensa guerra en redes sociales y, ambos tuvieron que defenderse.

José Andrés Padrón envía un comunicado

Ante el "chaparrón" que le cayó, el animador de Portadas Al Día, que animó junto a Maite Delgado la noche más linda del año, emitió un comunicado en su Instagram dando su punto de vista y defendiendo su posición.

Padrón aclaró que sí hubo un bloque que se había ensayado y "tenía su precisión y ritmo, como todos los años". Sin embargo, no terminó como esperaban: "Dentro de ese contexto, ocurrió algo que fue totalmente sorpresivo. No estaba previsto, no estaba ensayado".

En ese sentido, apuntó que, nunca quiso perjudicar a Stephany como muchos afirman: "Jamás haría algo para perjudicar a alguien con quien comparto una señal, un escenario o un espacio de trabajo. Yo quiero mucho a Stephy, la respeto y admiro su trabajo".

Maite Delgado sale al paso

Por su parte, Delgado aseguró que ni ella ni su copresentador, José Andrés Padrón, tenían la potestad de decidir quién podía hablar durante la transmisión, ya que el show se rige por un guion estricto establecido por la producción.

“Lamento profundamente que no haya tenido la noche hermosa con la que soñó, pero eso en ningún caso dependió de mí ni de mi compañero”, escribió. Además, precisó que, en un espectáculo de gran formato como el Miss Venezuela, los presentadores no pueden modificar tiempos.