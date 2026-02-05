Hipismo

Antes de sellar tu cuadro: Conoce el ajuste de la gran opción de Gaceta Hípica que asegurará la victoria en el 5y6

Los relojes no mienten y el ajuste final lo confirma. Según el análisis, hay una yegua que ha dado el salto de calidad definitivo para convertirse en el eje del 5y6 nacional

Por

Jesús R. Cárdenas J.
Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 11:51 am
Foto: José Antonio Aray.
La cuenta regresiva ha comenzado para la sexta reunión del año, una jornada que promete electrizar las tribunas con una ambiciosa cartelera de 11 competencias, que incluye una condicional especial para yeguas nacionales e importadas.

El hipódromo La Rinconada se prepara para un despliegue de velocidad y estrategia donde purasangres, jinetes y entrenadores buscarán consolidar su dominio en la presente estadística.

En esta ocasión la sexta competencia, primera válida para el 5y6 Nacional, por lo que un lote de yeguas nacionales e importadas de cuatro y más años, debutantes o no ganadoras, se medirán para un recorrido de 1.300 metros.

Gran Opción: Gaceta Hípica 5y6 La Rinconada Datos Hípicos

Entre las 14 participantes inscritas se destaca la importada Make Sense of It (USA) (número 11 en la gualdrapa). La presentada por Carlos Luis Uzcátegui reaparece al óvalo de Coche luego de 56 días sin correr, esta vez bajo la conducción de Jhonathan Aray, al mismo tiempo se perfila como la primera favorita y la gran opción para Gaceta Hípica.

En su última competencia, la norteamericana Make Sense of It llegó cuarta a solo 13 cuerpos de la también estadounidense Tizn’t Anymore. Culminada la carrera, el entonces jinete José Gilberto Hernández informó ante la Junta de Comisarios del Instituto Nacional de Hipódromos (INH) que la pupila por Uzcátegui tuvo una mala partida.

Ajuste: Tomatiempos INH La Rinconada 

Este miércoles 04 de febrero, la conducida por Aray ajustó 31,2 46,4 62,1 (800MTS), EN SILLA, AL TIRO, CONTENIDA publicado por la hoja de ejercicios de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH). 

Favoritas de la carrera: Yeguas

  1. Victory Rose: Con apenas nueve actuaciones que tiene la campaña de esta yegua y sin conocer la victoria, pues todo parece indicar que se encuentra lista para competir y buscar su primer triunfo en el primer meeting del año. Les deseamos mucha suerte a todas las conexiones y no la dejen fuera de las combinaciones.
  2. Catira Mercedes (USA): Otra de las yeguas importadas que se espera una buena actuación montada por el profesional Jaime Lugo Jr. y preparada por Deibis Guevara.

 

