Así se disputará la primera jornada de la Serie de Las Américas

El representante de la Liga Venezolana debuta en el duelo de segunda hora

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 12:07 am
Así se disputará la primera jornada de la Serie de Las Américas
FOTO: CORTESÍA
Una nueva edición de la Serie de Las Américas está lista, para llevarse a cabo a partir de este jueves, 5 de febrero y evidentemente, es importante saber qué desafíos se llevarán a cabo en la primera jornada.

Siete selecciones comienzan una batalla en la que darán todo por llegar a lo más alto del continente y el primer rival de los representantes de la Liga Venezolana, Navegantes del Magallanes será la escuadra de Panamá.

En la jornada inicial y el resto de las fechas se disputarán dos compromisos, lo que quiere decir que tres novenas descansarán por día. Los primeros que tendrán la jornada libre, serán Cuba, Colombia y Nicaragua.

Así se disputará la primera jornada de la Serie de Las Américas:

- Argentina vs Curazao 1:30pm.

- Panamá vs Venezuela 7:30pm.

El epicentro de estos desafíos, será el estadio Monumental Simón Bolívar (Caracas, Venezuela).

Jueves 05 de Febrero de 2026
