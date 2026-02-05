Suscríbete a nuestros canales

Una nueva edición de la Serie de Las Américas está lista, para llevarse a cabo a partir de este jueves, 5 de febrero y evidentemente, es importante saber qué desafíos se llevarán a cabo en la primera jornada.

Siete selecciones comienzan una batalla en la que darán todo por llegar a lo más alto del continente y el primer rival de los representantes de la Liga Venezolana, Navegantes del Magallanes será la escuadra de Panamá.

En la jornada inicial y el resto de las fechas se disputarán dos compromisos, lo que quiere decir que tres novenas descansarán por día. Los primeros que tendrán la jornada libre, serán Cuba, Colombia y Nicaragua.

Así se disputará la primera jornada de la Serie de Las Américas:

- Argentina vs Curazao 1:30pm.

- Panamá vs Venezuela 7:30pm.

El epicentro de estos desafíos, será el estadio Monumental Simón Bolívar (Caracas, Venezuela).