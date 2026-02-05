Así va la lista de venezolanos que dirán presente en el Spring Training

Suscríbete a nuestros canales

Ya comienzan los últimos preparativos de cara al Spring Training de Las Mayores para la campaña 2026 y se espera que la lista de peloteros venezolanos que hagan su debut en el "Big Show" siga aumentando en el venidero torneo.

De hecho, ya varias organizaciones han publicado sus respectivos rosters, incluyendo los que van en condición de invitados y la lista de jugadores criollos confirmados ya superó el centenar.

Albert Suárez quiere volver a la MLB:

Después de un 2025 en el que atravesó muchas lesiones, el experimentado lanzador derecho Albert Suárez, quiere estar otra campaña en la Grandes Ligas y de manera completa. No obstante, para ello debe ganarse un puesto.

Eso debido a que como estaba previsto, recibió la invitación formal de los "Oropendolas", para asistir al campo de entrenamiento y eso aumentó la lista de criollos que estarán en la primavera.

¿Cuántos venezolanos estarán en el Spring Training?

El número exacto de jugadores que ya están confirmados, para jugar en el Spring Training, bien sea en roster de 40 o en calidad de invitados, hasta ahora va en 112, según el medio "Venezolanos MLB".

Más de 70 están en roster de 40 y la cifra aumentará, cuando sigan publicando las listas del resto de los conjuntos restantes en un 2026 que puede ser histórico, en cuanto a debuts de peloteros venezolanos se refiere.