WBC: ¿Cómo sería el infield de Venezuela en el Clásico Mundial sin José Altuve?

Horas de intriga para Venezuela de cara al Clásico Mundial de Beisbol de 2026. Según reportó el periodista Brian McTaggart, de MLB.com, el segunda base venezolano, José Altuve, estaría bajándose de la posibilidad de representar a Venezuela en esta edición del torneo, por recomendación de los Astros de Houston.

De confirmarse esta noticia, la selección nacional perdería a su jugador de más cartel en actividad en las Grandes Ligas, un candidato firme al Salón de la Fama, por lo que sería una baja de muchísimo peso para el roster que estructura todavía el manager Omar López.

Sin embargo, en caso de que José Altuve no pueda uniformarse con la selección de Venezuela, el show debe continuar, y la selección tiene un abanico interesante de peloteros que podrían ocupar su lugar. Ante esto, surge la duda: ¿Cómo se vería el infield de Venezuela sin José Altuve?

El cuadro de Venezuela sin "Astro Boy"

De momento, varios jugadores de Venezuela parecen estar confirmados para estar en el Clásico Mundial de Beisbol, de los cuales varios son infielders. Nombres como Maikel García, Andrés Giménez o Eugenio Suárez, muy probablemente estarán con la selección para este mes de marzo.

Con esos nombres, posiblemente el cuadro venezolano podría tener a Salvador Pérez en la primera base, Andrés Giménez en segunda, Maikel García en el campocorto y Eugenio Suárez en la tercera base. Evidentemente, todo dependerá de la posible presencia de otros nombres, como Luis Arráez o Ezequiel Tovar, por lo que es difícil predecir cómo se vera defensivamente el cuadro de los dirigidos por Omar López.