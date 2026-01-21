MLB: Félix Hernández superó con amplitud a figuras latinas en las votaciones al Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

La Clase 2026 del Salón de la Fama de Cooperstown ya tiene sus inmortales, y desafortunadamente ninguno es venezolano. Sin embargo, lo que protagonizó Félix Hernández durante las votaciones podría ser un indicio de lo que vendrá en los próximos años.

Félix busca su lugar en Cooperstown

A pesar de que no obtuvo el porcentaje necesario, el Rey Félix tuvo un salto de autoridad en las boletas, al punto de ser el quinto pelotero más votado de todo el proceso. Incluso, estamos hablando del beisbolista que lideró a la camada de venezolanos en esta edición.

Pero eso no fue todo. El 46.1% que ganó Félix Hernández también le permitió ser el segundo latino con mejor promedio, solo superado por un Carlos Beltrán (84.2%) que alcanzó la gloria al convertirse en nuevo miembro del Salón de la Fama.

Y es que la figura de los Marineros de Seattle dejó atrás a otras leyendas latinas de las Grandes Ligas, como Alex Rodríguez (40%), Manny Ramírez (38.8%), y Bob Abreu (30.8%). De esa manera se proyecta como un serio candidato a ingresar al templo de los inmortales en los años venideros.

Cabe recordar que la carrera de Félix Hernández en la MLB se caracterizó por su consistencia y dominio absoluto, justamente en una época donde el apoyo ofensivo de su equipo fue limitado. Parte de su legado tiene como puntos más resaltantes su juego perfecto, dos lideratos de efectividad en la Liga Americana, y 2.524 ponches (líder histórico para un venezolano).