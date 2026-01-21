MLB: Félix Hernández logra un salto histórico en las votaciones al Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

El exlanzador venezolano Félix Hernández ha protagonizado una de las mayores alzas en la historia de las votaciones para el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. Tras conocerse los resultados de la boleta de este año, "El Rey" consolidó su camino como un serio candidato para ingresar al templo de los inmortales en el futuro cercano.

Un crecimiento récord en las boletas

El derecho, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana en 2010, recibió un notable 46.1% de los votos emitidos por la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA). Esta cifra representa un incremento del 25.5% respecto a su participación anterior, marcando la mayor ganancia de apoyo para un candidato en un solo año desde 1967.

Para poner en perspectiva su ascenso, en la boleta de 2025 Hernández apenas había alcanzado un 20.6% de los sufragios. Este salto cuantitativo refleja un cambio de percepción entre los votantes, quienes parecen estar valorando con mayor peso el dominio del venezolano durante su etapa estelar con los Marineros de Seattle.

Rumbo a la elección de 2027

A pesar de no alcanzar el 75% necesario para la exaltación inmediata, la tendencia favorece ampliamente al oriundo de Valencia. Históricamente, los jugadores que logran incrementos tan drásticos de apoyo suelen concretar su ingreso en los años subsiguientes. El derecho necesitará convencer al menos 130 periodistas para coronar su ingreso a Cooperstown en 2027, según el periodista Marcos Grunfeld.

Hernández, quien ostenta entre sus hitos un juego perfecto (2012), dos títulos de efectividad y más de 2,500 ponches, tendrá su tercera oportunidad de ingresar a Cooperstown en la temporada 2027.

El legado del "Rey" Félix

La carrera de Hernández es recordada por su consistencia y dominio absoluto en una época donde el apoyo ofensivo de su equipo fue limitado. Sus estadísticas acumuladas lo mantienen como uno de los lanzadores más dominantes de su generación:

Juego Perfecto: El último realizado en la Liga Americana durante más de una década.

Lideratos: Fue dos veces líder en efectividad (ERA) en el joven circuito.

Ponches: Cerró su trayectoria con 2,524 abanicados, siendo el líder histórico para un venezolano en la MLB.

Con este nuevo respaldo de la prensa especializada, la pregunta ya no parece ser si Félix entrará al Salón de la Fama, sino cuándo lo hará.