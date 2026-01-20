¿Merece el Kid Rodríguez más respaldo hacia el HOF?

Suscríbete a nuestros canales

Francisco Rodríguez es conocido ampliamente por ser el pitcher con más juegos salvados en una temporada de Grandes Ligas con 62 en el 2008. En su currículo de 16 temporadas, este es sin dudas, su mayor mérito para ser considerado algún día como inmortal de Cooperstown.

“El Kid” es el sexto en la historia con más rescates con 437, solo es superado por los HOFs, Mariano Rivera (652), Trevor Hoffman (601) y Lee Smith (478), además de los todavía activos Kenley Jensen (476) y Craig Kimbrel (440), quienes lo dejaron atrás recientemente.

Esa lista refleja claramente que solo cinco apagafuegos en la historia del beisbol, suman más candados que el caraqueño.

De por vida acumuló 948 juegos con efectividad de 2.86 en 976.0 entradas con 1142 abanicados. Fue a seis Juegos de Estrellas y lideró tres veces Las Mayores en salvados, además de obtener en dos oportunidades el premio Relevista del Año.

Ahora bien, no son muchos los relevistas que se dan el lujo de pertenecer a la inmortalidad y ese respaldo es el que debe tener Rodríguez en los próximos años para superar el 75% necesario en la boleta.

¿Merece El Kid más respaldo en la votación?

Ante la introducción de su trayectoria, la respuesta corta es sí. Pero no así han pensado los votantes, o al menos la mayoría de ellos.

Ha sido un comienzo lento. Luego de recibir 10.8%, 7.8% y 10.2% en sus primeros tres años, esta tarde terminó la votación clase 2026 con un total de 11.8%, su mayor porcentaje. Eso demuestra que pareciera ser paulatino el progreso de Rodríguez en la boleta.

Desde el ingreso de Billy Wagner (422 SV y 2.31 efectividad) en el 2025, las posibilidades de Rodríguez subieron un poco. El zurdo entró al Salón de la Fama con 82.5 % en su último año en la boleta, pero si viajamos a sus primeros años, la similitud con El Kid, crece.

En sus primeras tres boletas, Wagner arrojó 10.5%, 10.2% y 11.1%, luego saltó a 16.7% y entre su quinto y noveno año, rondó entre 30% y 73.5%, hasta lograr alcanzar su objetivo en su última oportunidad.

Wagner fue merecedor de ingresar a la lista de los mejores del beisbol, pero no fue así al principio.

Rodríguez irá al 2027 con el objetivo de dar un salto significativo que aumente su apoyo con el pasar del tiempo. Estará a medio camino (5to año) con seis oportunidades más para poder alcanzar el porcentaje necesario y escribir su nombre como uno de los mejores cerradores en la historia de la pelota.