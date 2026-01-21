Cooperstown le abre las puertas a Carlos Beltrán ¿Entrará con la gorra de los Mets?

Suscríbete a nuestros canales

El béisbol puertorriqueño vive una jornada histórica. El jardinero Carlos Beltrán fue elegido este martes como nuevo miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, tras recibir el 82.4% de los votos de la Asociación de Escritores de Béisbol de Norteamérica (BBWAA). Con este resultado, se convierte en el sexto jugador de la isla en ingresar al prestigioso templo de los inmortales.

“Sin duda, hoy mi vida ha cambiado de verdad”, expresó Beltrán visiblemente emocionado durante una conferencia telefónica. “Lo que esto significa para mí, para Puerto Rico y para nuestra familia es simplemente maravilloso. Después de tantos altibajos en mi carrera, hoy finalmente puedo decir que soy miembro del Salón de la Fama”.

Beltrán ahora comparte el Olimpo del béisbol con sus compatriotas Roberto Clemente, Orlando Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez, consolidando el legado de Puerto Rico como una de las mayores potencias en la historia de las Grandes Ligas.

¿Entrará con la gorra de los Mets?

Uno de los temas más comentados tras su elección es la insignia que lucirá su placa en Cooperstown. Aunque aún no se ha tomado una decisión formal, es muy probable que Beltrán ingrese con la gorra de los Mets de Nueva York, equipo con el que vivió sus años de mayor plenitud.

El boricua aterrizó en Queens en 2005 con un contrato récord para la época de siete años y 119 millones de dólares. En Flushing, acumuló gran parte de sus números de élite:

Poder y velocidad: Conectó 149 cuadrangulares y estafó 100 almohadillas.

Producción: Remolcó 559 carreras en seis temporadas y media.

“Los Mets son una parte fundamental de mi identidad”, admitió el jugador. “Esa etapa tiene un peso enorme en la decisión que tomaremos sobre la placa”.

Del escándalo a la redención institucional

La relación de Beltrán con los Mets ha tenido matices complejos. En 2020, fue contratado para ser el mánager del equipo, pero fue despedido antes de dirigir su primer juego tras salir a la luz el escándalo de robo de señas de los Astros de Houston en 2017, cuando él era jugador activo.

No obstante, el tiempo permitió su regreso a la organización en 2023 como asistente especial de David Stearns, presidente de operaciones de béisbol de los Mets. “Ha sido un verdadero privilegio trabajar con él y me siento profundamente contento de que haya recibido este honor tan merecido”, señaló Stearns en un comunicado tras conocerse los resultados de la votación.

Una carrera de cinco herramientas

La elección de Beltrán es la culminación de 20 temporadas de excelencia técnica. Fue el prototipo del "jugador de cinco herramientas", capaz de impactar el juego en todas las facetas posibles. Su hoja de vida incluye:

Honores: 9 selecciones al Juego de Estrellas y 3 Guantes de Oro en el jardín central.

Hitos estadísticos: 435 jonrones, 2,725 hits y 312 bases robadas.

Efectividad: Es uno de los pocos jugadores en la historia con el club del 300-300 (jonrones y robos).

A pesar de estos números de primer nivel, Beltrán tuvo que esperar cuatro años en la boleta de votación. El estigma del escándalo de los Astros en 2017 retrasó un ingreso que, por rendimiento puro, pudo haber sido inmediato. Hoy, el comité de cronistas ha decidido que su impacto global en el deporte supera los errores del pasado, otorgándole el lugar que le corresponde entre los más grandes de la historia.