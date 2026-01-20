MLB: Carlos Beltrán y Andruw Jones exaltados al Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol de las Grandes Ligas vive un momento histórico con la elección de dos leyendas defensivas y ofensivas al Templo de los Inmortales. La Clase 2026 de Cooperstown ha quedado definida con nombres que marcaron una época dorada en los diamantes, devolviendo el brillo a una posición que había sido injustamente olvidada por los votantes en las últimas décadas.

Carlos Beltrán y Andruw Jones han sido elegidos para el Salón de la Fama por la Asociación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA). Ambos se unirán a Jeff Kent en la ceremonia oficial de inducción que se llevara a cabo el próximo 26 de julio en Cooperstown, Nueva York.

Un ídolo boricua

Carlos Beltrán, quien recibió el 84.2 por ciento de los votos en su cuarto año en las papeletas, finalmente alcanza la gloria máxima. Con un palmarés impresionante que incluye nueve apariciones en el Juego de Estrellas, tres Guantes de Oro y dos Bates de Plata, el boricua es recordado como uno de los jugadores más completos de su generación.

Sus 435 cuadrangulares, especialmente en la postemporada, lo consolidaron como un referente indiscutible. Beltrán no solo fue un bateador temible, sino un corredor inteligente y un jardinero central con una lectura de juego envidiable.

La defensiva del Curazao Kid

Por otro lado, la elección de Andruw Jones es un acto de justicia para uno de los mejores defensores que jamás haya pisado un terreno de juego. El curazoleño logró el 78.4 por ciento de los votos en su noveno año de elegibilidad, superando finalmente el umbral necesario tras una larga espera.

Jones es sinónimo de perfección en el jardín central, respaldado por sus 10 Guantes de Oro consecutivos. Sus números ofensivos tampoco se quedan atrás, con 434 jonrones y 1933 imparables que demuestran su poder destructivo. Desde 1981, solo Ken Griffey Jr. y Kirby Puckett habían logrado entrar como jardineros centrales naturales, lo que resalta la magnitud de lo conseguido por Jones y Beltrán este año.

Resultados de la Clase 2026

La votación de este año también dejó otros datos relevantes. Chase Utley continúa ganando terreno con un 59.1 por ciento en su tercer año, mientras que Andy Pettitte y Félix Hernández se mantienen en la conversación, aunque aún lejos del 75 por ciento requerido. Lamentablemente, Manny Ramírez agotó su décimo año en la boleta con un 38.8 por ciento, lo que cierra su ciclo con la BBWAA.