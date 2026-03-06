¿Adiós a la carrera? Estrella de Phoenix Suns es arrestada por este delicado motivo

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Phoenix Suns ha emitido un breve comunicado tras conocerse la noticia de que su alero titular, Dillon Brooks, fue detenido en la madrugada de este viernes 6 de marzo en Scottsdale, Arizona, bajo la sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol (DUI, por sus siglas en inglés).

Detalles del incidente

Según informes del Departamento de Policía de Scottsdale, los oficiales llevaron a cabo una parada de tráfico alrededor de la 1:00 a.m. (hora local) tras observar diversas infracciones de tránsito en las cercanías de Scottsdale Road. Tras una investigación preliminar en el lugar, los agentes procedieron a detener a Brooks, de 30 años de edad.

El jugador fue trasladado a la cárcel de la ciudad de Scottsdale para el debido proceso de registro. Fuentes policiales han confirmado que Brooks fue puesto en libertad aproximadamente a las 3:30 a.m. tras completar los protocolos necesarios. Las autoridades han señalado que la determinación final sobre la presentación de cargos penales recaerá sobre la oficina del fiscal de la ciudad en los próximos días.

Postura de la organización

En respuesta a los acontecimientos, los Phoenix Suns han emitido una declaración oficial:

"Somos conscientes de la situación que involucra a Dillon Brooks y estamos recopilando más información. No tenemos más comentarios en este momento".

Contexto deportivo

Dillon Brooks, quien se encuentra actualmente en su novena temporada en la NBA y atraviesa una de las mejores campañas de su carrera con un promedio de 20.9 puntos por partido, ha estado alejado de las canchas desde el pasado 21 de febrero.

El alero sufrió una fractura en la mano izquierda durante un encuentro contra el Orlando Magic, lesión que requirió intervención quirúrgica y que, según las previsiones médicas, lo mantendrá fuera de la rotación del equipo al menos hasta finales de marzo.

El incidente ocurre en un momento crucial para los Suns, quienes luchan por consolidar su posición en la clasificación de la Conferencia Oeste de cara a los próximos Playoffs. Hasta el momento, los representantes legales del jugador no han emitido declaraciones adicionales sobre los cargos pendientes.

La organización mantendrá un monitoreo cercano sobre la situación legal del jugador antes de determinar cualquier medida disciplinaria interna, alineándose con las políticas de conducta personal de la NBA.