Wembanyama destroza al próximo MVP de la NBA en otro partido récord

Suscríbete a nuestros canales

Víctor Wembanyama tuvo una destacada actuación en la victoria de los San Antonio Spurs sobre los Detroit Pistons, anotando 38 puntos, capturando 16 rebotes y realizando cinco bloqueos, en la jornada de este jueves 5 de marzo en la presente temporada de la NBA.

Los Spurs dominaron el partido desde el inicio y nunca estuvieron abajo en el marcador, completando una barrida sobre Detroit con un triunfo final de 121-106. La victoria fue aún más significativa ya que marcó el regreso de San Antonio a casa después de un largo viaje de casi un mes.

Acompañando a Wembanyama en la victoria, De'Aaron Fox contribuyó con 29 puntos, mientras que Stephon Castle sumó 11 puntos y 12 asistencias, destacándose en su rol como facilitador del juego. El equipo de San Antonio ha mostrado una racha impresionante en la temporada, ganando 13 de sus últimos 14 partidos, lo que les mantiene firmemente en la pelea por la parte alta de la Conferencia Oeste con un balance de 45-17, solo por detrás de los líderes de la conferencia, Oklahoma City Thunder.

Récord para Wembanyama contra Detroit

El pívot sigue haciendo historia en la NBA al convertirse en el primer jugador en la historia de la liga en lograr una combinación tan impresionante de estadísticas. Con 35 o más puntos, 15 o más rebotes, 5 o más bloqueos y al menos 4 triples en un solo partido, el joven fenómeno de los Spurs demuestra su versatilidad y su capacidad para impactar en todas las áreas del juego.

Esta hazaña lo coloca en un nivel elite, algo que no se había visto anteriormente en la historia de la NBA. Su capacidad para dominar en la pintura con bloqueos y rebotes, al mismo tiempo que muestra su talento en el perímetro al anotar triples, lo convierte en un jugador único. Este tipo de rendimiento lo pone en conversaciones de MVP y deja claro que el futuro de la NBA tiene un nuevo nombre destacado llamado Víctor Wembanyama.