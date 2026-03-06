Duelo de velocidad: Rezasrolex y Litigation se medirán en la grama del Silks Run Stakes por $125,000

Suscríbete a nuestros canales

El Silks Run Stakes de $125,000 en distancia de mil metros en pista grama, se corre este sábado 7 de marzo en la semana 15 del Championship Meet de Gulfstream Park, Florida. Una cartelera de doce competencias fue pautada, en donde, también está incluida el Hurracane Bertie Stakes G3 de $175,000.

Rezasrolex y Litigation, encabezan el grupo de siete ejemplares maduros para competir en este evento de velocidad en mil metros en pista de grama, en la séptima carrera de la programación.

Gulfstream Park: Siete ejemplares maduros medirán su velocidad en los 125 mil del Silks Run Stakes

Litigation, con la monta de Mario Gutiérrez para Brian Lynch, llega a este evento luego de una victoria en el Gulfstream Park Turf Sprint Stakes el pasado 24 de enero en este circuito. En la que mostró un índice de velocidad 103, igualando su mejor marca cuando consiguió su segunda victoria de un total de cinco en campaña pistera de nueve actuaciones. Su último ejercicio fue de 49.95 para 800 metros el 38 mas veloz de 60 el pasado domingo en Palm Meadows Training Center.

Rezasrolex de Robert Cotran, cuya racha de nueve victorias consecutivas en el transcurso de dos temporadas terminó por una dolorosa derrota por cabeza la última vez, en el Turf Dash Stakes en Tampa Bay Downs. Regresa a casa para reanudar lo que las conexiones sienten que podría ser su mejor año hasta ahora en la Silks Run de $125,000 del sábado en Gulfstream Park.

La duodécima edición de la Silks Run de cinco furlongs para caballos de 4 años en adelante, programada en césped, co-estelariza un programa de 12 carreras junto con la Hurricane Bertie (G3) de $175,000.

Souper Quest, Coppola, Classico of Course y Eamonn, completan la nómina de siete participantes. Esta será la séptima de la jornada e inicia a las 4:50 p.m. hora venezolana.