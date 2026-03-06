La cara amarga del Clásico Mundial: Las selecciones más castigadas por la regla de la misericordia

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es un torneo de contrastes. Mientras las potencias utilizan la regla de la misericordia para preservar sus brazos, para otros equipos esta normativa se ha convertido en una sombra recurrente. Las estadísticas históricas revelan que la brecha competitiva ha golpeado con mayor severidad a tres delegaciones que, por diversas razones, han sido víctimas frecuentes de las palizas reglamentarias.

El podio de la vulnerabilidad

A lo largo de las ediciones del torneo, estas selecciones han encabezado el registro de derrotas por una diferencia de 10 carreras en siete entradas o 15 en cinco:

China: El equipo del gigante asiático lidera este balance negativo. A pesar de su esfuerzo por desarrollar el deporte, la falta de profundidad en su pitcheo y un relevo vulnerable los ha hecho blanco fácil para los rallies masivos de potencias como Japón y Corea del Sur.

Taiwán (China Taipéi): Aunque es una nación con una cultura beisbolera arraigada y gran éxito en categorías menores, en el escenario absoluto del WBC ha sufrido desconexiones defensivas críticas que han derivado en derrotas prematuras, especialmente ante sus vecinos asiáticos y equipos del Caribe.

Israel: La selección israelí, que sorprendió al mundo con su cenicienta actuación en 2017, también figura en esta lista. Su dependencia de jugadores con experiencia en ligas menores de Estados Unidos a veces choca con la falta de rotaciones sólidas, lo que ha provocado que, en juegos donde el marcador se escapa temprano, la hemorragia de carreras sea imposible de detener.

Las causas

El análisis periodístico de estos resultados apunta a tres factores fundamentales que explican por qué estos equipos suelen ser sentenciados antes del noveno episodio:

La fragilidad del relevo medio: En el WBC, el límite de lanzamientos obliga a usar mucho el bullpen. Equipos como China e Israel suelen competir durante los primeros innings, pero colapsan cuando deben recurrir a sus relevistas de segunda o tercera línea. El "efecto embudo" del grupo: Al quedar emparejados frecuentemente con potencias como Japón, el riesgo de recibir un nocaut aumenta exponencialmente. En el béisbol asiático, la disciplina de no dejar de anotar hasta el último out castiga severamente a estos equipos. Errores en cadena: En un torneo de tan corta duración, un par de errores defensivos contra equipos de élite suelen convertirse en entradas de 5 o 6 carreras, activando automáticamente las alarmas de la Regla de la Misericordia.

¿Un mal necesario?

Aunque recibir un nocaut es un golpe anímico duro, para estas selecciones a veces funciona como un "cierre de emergencia". En un calendario tan apretado, terminar un juego perdido en la séptima entrada permite a los mánagers de estos equipos dejar de gastar lanzadores en una causa perdida y enfocarse en el siguiente duelo directo contra rivales de su mismo nivel, donde realmente se juegan la permanencia o la clasificación.