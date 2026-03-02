Estrella de Spurs lanza dura crítica a la NBA por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que ha generado un intenso debate sobre los valores y la responsabilidad social dentro de la comunidad del baloncesto, el pívot de los Boston Celtics, Luke Kornet, ha emitido una contundente crítica dirigida a la reciente colaboración entre la franquicia de los Atlanta Hawks y el conocido club de entretenimiento para adultos "Magic City".

A través de un extenso y reflexivo artículo publicado en su cuenta oficial de Medium, Kornet, conocido por su perfil analítico y sus firmes convicciones personales, cuestionó la coherencia de la NBA al permitir asociaciones que, a su juicio, contradicen los esfuerzos de la liga por promover un entorno inclusivo y respetuoso para las mujeres.

Un Llamado a la Protección y el Valor de la Mujer

La esencia del mensaje de Kornet radica en la necesidad de que la liga sea un ejemplo de integridad. En su escrito, el jugador fue tajante al señalar la desconexión entre el marketing deportivo y el respeto humano.

"La NBA debería desear proteger y valorar a las mujeres, muchas de las cuales trabajan arduamente a diario para hacer de esta la mejor liga de baloncesto del mundo", expresó Kornet. "Debemos promover un ambiente protector y respetuoso con las hijas, esposas, hermanas, madres y parejas que conocemos y amamos".

Para Kornet, la decisión de los Hawks de colaborar con una entidad vinculada a la industria del entretenimiento nocturno de ese corte no es una simple estrategia publicitaria local, sino un mensaje que afecta la identidad de toda la comunidad del baloncesto.

El Riesgo de la Complicidad y la Cosificación

El pívot no se limitó a expresar una opinión personal, sino que hizo un llamado a la acción y a la conciencia colectiva de sus colegas, directivos y aficionados. Su crítica subraya el peligro de normalizar entornos que puedan perpetuar dinámicas negativas.

"Permitir que esta noche se celebre sin protestas nos daría una mala imagen como comunidad de la NBA, especialmente al ser cómplices de la posible cosificación y el maltrato de las mujeres en nuestra sociedad", sentenció Kornet en su publicación.

Este pronunciamiento pone el foco sobre un tema sensible: la línea que divide la cultura popular de una ciudad (siendo Magic City un punto de referencia cultural en la escena del hip-hop de Atlanta) y los estándares éticos que una organización deportiva profesional debe mantener.