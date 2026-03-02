Pacquiao lanza el primer golpe: "Mayweather quería una exhibición, yo una pelea real"

Suscríbete a nuestros canales

Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. saldrán del retiro para protagonizar una impactante pelea el próximo 19 de septiembre en el Sphere de Las Vegas y transmitida por Netflix. Ambos peleadores regresarán al cuadrilátero para demostrar que aún se mantienen en forma, la cual será su segundo enfrentamiento en el historial de ambos pugilistas.

A días del anuncio oficial de la revancha, el filipino compartió detalles sobre las negociaciones, su estado físico actual y lo que espera de esta pelea, que se celebra once años después de la histórica "Pelea del Siglo". El asiático dejó claro que está dispuesto a enfrentar a su viejo rival bajo términos que, según él, favorecen una confrontación real, lejos de las exhibiciones que se barajaron inicialmente.

Pacquiao explicó cómo se gestó el combate, revelando que, aunque Mayweather había salido del retiro con la intención de hacer solo una exhibición, él se negó a participar en algo que no fuera una pelea de verdad. Previo a la batalla en territorio estadounidense, 'Pacman' no peleará por un título, pero si para mejorar su récord histórico de 62 victorias, ocho reveses y tres empates.

Manny Pacquiao lanza contundente dardo a Floyd Mayweather Jr.

El ex senador filipino, de 47 años, se mostró confiado en que esta vez el combate será muy diferente al de 2015, cuando perdió por decisión unánime ante Mayweather, en una pelea que, a pesar de generar casi 600 millones de dólares, decepcionó a muchos por la falta de acción.

Sucedió que todavía estoy activo en el boxeo y entonces él salió del retiro, así que decidió hacerlo de nuevo. Estoy muy emocionado por la pelea, antes él quería una exhibición conmigo, pero no estuve de acuerdo, yo quería una exhibición, quería una pelea real como esta. Así que esto es todo, esto es lo que he estado esperando", declaró el filipino en una entrevista a ESPN.

A pesar de la opción de una exhibición, Pacquiao dejó claro que su objetivo era otro: "Quería una pelea real como esta, y ahora estoy aquí, emocionado por la revancha", sentenció el ex campeón mundial. Además, destacó que esta vez no habrá excusas sobre su condición física, y dejó claro que está listo para pelear.