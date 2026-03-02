James Harden vaticina su retiro

Suscríbete a nuestros canales

En una revelación que ha sacudido los cimientos de la comunidad del baloncesto profesional, la superestrella de Los Ángeles Clippers, James Harden, ha abordado por primera vez de manera frontal el tema de su retiro.

Harden con el retiro a la vista

Durante una reciente sesión con los medios, "La Barba" compartió una reflexión profunda sobre el inevitable final de su carrera, dejando claro que, aunque sigue compitiendo al más alto nivel, el tiempo comienza a ser un factor que ya no puede ignorar.

Una Realidad Ineludible "Sé que llegará pronto. Espero que sea más tarde que pronto, pero es una realidad", expresó Harden con una franqueza que pocas veces se ve en deportistas de su calibre mientras aún están activos. Estas palabras marcan un punto de inflexión en la narrativa de uno de los anotadores más prolíficos y revolucionarios en la historia de la NBA.

James Harden, conocido por su icónica barba y su paso devastador por equipos como los Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers y Los Ángeles Clippers, se encuentra en una etapa de su vida donde la perspectiva ha cambiado.

A sus 36 años, el base ha pasado de ser un anotador compulsivo a un facilitador de élite, adaptando su juego para prolongar su estancia en las canchas y perseguir el tan ansiado anillo de campeonato. Un Legado en Evolución La carrera de Harden es, sin duda, digna del Salón de la Fama.

Una carrera destacada, pero con mucho más por conseguir

Con un premio MVP de la temporada regular, múltiples títulos de máximo anotador y selecciones al equipo All-NBA, ha redefinido el rol del base moderno. Su famoso "step-back" y su habilidad para forzar faltas han sido objeto de estudio y debate durante más de una década.

Sin embargo, las declaraciones de este lunes sugieren que Harden está comenzando a preparar el terreno para la vida después del parqué. "Es una realidad", repitió, subrayando que el desgaste físico y mental de diecisiete temporadas en la élite mundial tiene un límite.

A pesar de esto, su deseo de que sea "más tarde que pronto" indica que aún siente que tiene combustible en el tanque para ayudar a los Clippers en su búsqueda de la gloria.