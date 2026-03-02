Hija de Ozzy Osbourne responde a quienes la comparan con un cadáver

Suscríbete a nuestros canales

La hija del legendario músico Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne, rompió el silencio luego de convertirse en tendencia en redes sociales tras su aparición en los 2026 BRIT Awards, donde criticaron duramente su aspecto físico.

A través de una publicación emocional en Instagram, la cantante y actriz británica arremetió contra los comentarios malintencionados que la han acompañado en los últimos días y explicó por qué su cuerpo ha cambiado.

La respuesta de Kelly Osbourne

Después de asistir junto a su madre, Sharon Osbourne, a la ceremonia en homenaje póstumo a su padre, Kelly fue objeto de comparaciones y comentarios ofensivos sobre su delgadez, algunos tan crueles que mencionaban referencias al reciente fallecimiento de Ozzy Osbourne en 2025.

Frente a este escrutinio, Kelly utilizó sus historias de Instagram para expresar su indignación: “Existe una crueldad especial en dañar a alguien que claramente está atravesando algo”, escribió.

Asimismo, subrayó que, los ataques en la que también la comparan con un cadáver no solo cuestionan su apariencia, sino que también faltan al respeto a su proceso de duelo.

La artista fue clara al advertir que comentarios de ese tipo revelan “una ausencia de compasión y carácter” y afirmó que, aunque no debería tener que defenderse, tampoco permitirá que la “deshumanicen” mientras vive uno de los momentos más difíciles de su vida.

La salud de Kelly

En su mensaje, Osbourne también explicó que su cambio físico no es un capricho ni algo que deba ser interpretado de forma frívola, sino que está profundamente vinculado al dolor emocional por la pérdida de su padre, quien falleció en julio de 2025.

La estrella de televisión admitió que está viviendo “el momento más difícil de mi vida” y que el simple hecho de levantarse cada día es un desafío que debería ser visto con empatía en lugar de juicio.

Además, resaltó que muchas de las especulaciones que circulan no consideran el impacto real del duelo en la salud física y emocional de una persona. Su madre, Sharon Osbourne, también salió al paso para defenderla.

Durante una entrevista con Piers Morgan Uncensored, señaló que, la pérdida de Ozzy afectó directamente el apetito de Kelly y que en este momento lo más importante debería ser el apoyo y la comprensión, no las críticas destructivas.