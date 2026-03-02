Paulo Dybala y Oriana Sabatini reciben a su hija: Nacimiento, nombre y todo lo que debes saber

Suscríbete a nuestros canales

La felicidad llegó a lo grande para Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes se convirtieron en padres por primera vez con el nacimiento de su hija en la madrugada del 2 de marzo de 2026.

La noticia, que se viralizó a través de medios locales e internacionales, confirmó la llegada de este esperado bebé que ya llena de alegría a la pareja y a sus familias, incluyendo a la feliz abuela Catherine Fulop quien está en Roma desde hace varios días esperando a su primera nieta.

Llegó la primera hija de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

La cantante y actriz Oriana Sabatini dio a luz en el hospital Gemelli, un centro médico de alta complejidad en Roma, capital italiana, donde reside junto a su esposo desde hace varios años.

Según reportes del momento, tanto la madre como la recién nacida se encuentran en perfecto estado de salud después del parto.

Vale resaltar que, la pequeña se adelantó unos días, pues, su nacimiento estaba previsto para el 11 de marzo, justo el día del cumpleaños de Fulop. También se conoció que, Oriana estuvo acompañada de una partera argentina.

El nombre que eligieron

Tras la confirmación del nacimiento, trascendió también el nombre de la niña que eligieron los famosos padres. Según fuentes que difundieron el dato, la bebé se llama Gia, un nombre corto y con significado especial para la pareja, sobre todo para la feliz madre.

Por su parte, el periodista argentino Fede Flowers informó que, la niña pesó unos 3 kilos y que “Oriana está perfecta y los abuelos chochos”. Vale resaltar que, días atrás, Oriana había explicado que quería tener un parto natural.