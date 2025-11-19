Hija de Catherine Fulop presume su pancita de embarazo ¡Cuchura!

Suscríbete a nuestros canales

Han pasado varios meses desde que Oriana Sabatini, hija de Catherine Fulop, confirmó que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo con el futbolista argentino Paulo Dybala. El deportista, posteó en su perfil de Instagram una fotografía de ori con su enorme pancita.

Gran momento

Dybala publicó la imagen como motivo de su cumpleaños número 32 el pasado 15 de noviembre, agradeciendo a Dios por un año más de vida al lado de la mujer que ama, quiere, respeta y ha creado un bonito hogar.

Ambos aparecen muy sonrientes y felices, en especial el cumpleañero que llevó en su mano una copa de vino y dos grandes pasteles. Todo un derroche de amor para el deportista nacido en Laguna Larga, Argentina.

“Gracias a todos por los mensajes de cariño que me hicieron llegar, el mejor regalito está por llegar y no veo la hora. Los quiero a todos”, escribió Paulo.

Los 56,8 millones de seguidores que posee el futbolista no dudaron en aplaudir su relación llena de felicidad y amor con Oriana, hija mayor de la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Catherine Fulop.

Puro amor

El 20 de julio del 2024 los jóvenes sellaron su unión en una hermosa boda realizada en Argentina, en la compañía de familiares y amigos.

Una boda totalmente íntima a la cual no permitieron a los invitados teléfonos, teniendo ellos su fotógrafo exclusivo para retractar todo el bonito momento vivido.

Aún no se conoce si él o la bebé de la pareja nacerá en su natal Argentina, o en Piamonte, Italia, donde viven desde que se casaron.