El heredero de la mística: Luka Dončić acecha los registros de Kobe Bryant

Desde que los Lakers de Los Ángeles sacudieron los cimientos de la NBA con el traspaso que trajo a Luka Dončić a la ciudad de las estrellas en febrero de 2025, las expectativas no eran solo altas: eran históricas. Hoy, con la temporada 2025-26 en pleno apogeo, el esloveno no solo está cumpliendo con su parte del trato, sino que está resucitando fantasmas de grandeza que no se veían en el Crypto.com Arena desde hace dos décadas.

Dončić lidera actualmente la liga con un promedio de 33.6 puntos por partido (PPG). Más allá de la cifra fría, el dato encierra un peso simbólico que estremece a la afición angelina: es la producción anotadora más alta para un jugador de los Lakers desde que el eterno Kobe Bryant promediara un récord personal de 35.4 puntos en la legendaria campaña 2005-06.

Un puente entre dos eras

Para entender la magnitud de lo que Luka está logrando, hay que mirar hacia atrás. La temporada 05-06 de Bryant fue la cúspide del instinto asesino; fue el año de los 81 puntos contra Toronto y de un equipo que descansaba enteramente sobre los hombros de la Mamba Negra.

Veinte años después, Dončić ha asumido un rol similar pero con su propio sello. Mientras que Kobe era la eficiencia implacable del juego de media distancia y el ataque al aro, Luka es el maestro de la orquesta moderna:

Volumen anotador: Sus 33.6 puntos lo mantienen como el principal candidato al MVP.

Versatilidad: A diferencia de la era de 2006, Luka combina esta anotación con un promedio cercano al triple-doble, elevando el techo ofensivo del equipo a niveles contemporáneos.

Un hito en la cronología de anotadores

La historia de los Lakers está pavimentada por leyendas, pero lo que Dončić está consiguiendo lo sitúa en un escalón casi desierto. Para poner su rendimiento en perspectiva, sus actuales 33.6 puntos por partido superan con holgura los registros más dominantes de este siglo en la franquicia. Su marca actual deja atrás los 31.6 puntos que Bryant promedió en la temporada 2006-07 e incluso eclipsa la histórica campaña de MVP de Shaquille O’Neal en el año 2000, cuando el pívot dominó la liga con 29.7 unidades. De este modo, Luka se convierte en el único jugador capaz de mirar de tú a tú a la mejor versión anotadora de Kobe, quien ostenta el techo histórico del equipo con sus inalcanzables 35.4 puntos de hace veinte años.

El impacto

La llegada de Dončić a Los Ángeles no fue exenta de críticas, especialmente tras la salida de Anthony Davis en el intercambio. Sin embargo, los números están silenciando el debate. El esloveno ha logrado lo que parecía imposible tras la era de O'Neal y el propio Bryant: convertirse en el epicentro de la liga vistiendo el oro y púrpura. Con la segunda mitad de la temporada por delante, la pregunta en Los Ángeles ya no es si Luka es el líder del equipo, sino hasta dónde podrá empujar este promedio.