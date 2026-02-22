Tensión en la duela: Pippen Jr. y Gardner protagonizan un fuerte altercado en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

La tensión estalló de forma violenta en el duelo entre los Memphis Grizzlies y el Miami Heat. No fue un simple intercambio de palabras: Scotty Pippen Jr. y Myron Gardner protagonizaron una pelea física que encendió las alarmas en la NBA y dejó a ambos jugadores expulsados tras un grave altercado en la esquina de la cancha.

El detonante: Un golpe por la espalda

El incidente se desencadenó cuando Myron Gardner, apodado "Mayhem" por su estilo disruptivo, chocó por la espalda a Pippen Jr. mientras este lanzaba un triple. Aunque el contacto inicial pudo parecer una colisión de juego, la forma en que Pippen fue derribado al suelo provocó una reacción inmediata de "ojo por ojo".

La reacción: Pippen Jr. busca venganza

Lejos de esperar la señal del árbitro, Scotty Pippen Jr. se levantó instantáneamente con un solo objetivo: encarar a Gardner. En una secuencia que los comentaristas describieron como el sentimiento de haber sido "humillado" o "atropellado", Pippen Jr. arremetió directamente contra el jugador del Heat en la esquina inferior del campo.

Lo que siguió fue un forcejeo violento que terminó con ambos jugadores en el suelo, formando una montaña humana mientras compañeros y cuerpo técnico intentaban separarlos. La repetición desde el ángulo de la esquina mostró la claridad de la agresión: Pippen Jr. fue directo al cuerpo de Gardner, lo que desató la respuesta física de este último.

Consecuencias inmediatas

La gravedad del asunto obligó a los árbitros a tomar medidas drásticas tras revisar el monitor:

Expulsión doble: Tanto Pippen Jr. como Gardner fueron enviados a los vestuarios de forma inmediata. Protocolo de seguridad: Se advirtió a los jugadores en cancha que cualquier suplente que abandonara el banquillo durante la pelea sería suspendido automáticamente, siguiendo las estrictas normas de la liga. Investigación de la NBA: Se espera que en las próximas horas la oficina del comisionado anuncie multas económicas significativas y posibles suspensiones adicionales, especialmente analizando la intencionalidad del empujón inicial de Gardner y la posterior carga de Pippen.

Un ambiente hostil

El público en Memphis reaccionó con abucheos y gritos mientras las pantallas gigantes del estadio mostraban una y otra vez la repetición del golpe. Este incidente no solo empañó el resultado deportivo, sino que pone de manifiesto la creciente rivalidad y el juego físico que está permitiendo la liga esta temporada.