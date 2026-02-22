Johannes Klaebo se proclama "Rey del Invierno" con este récord de medallas

Suscríbete a nuestros canales

Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 fueron testigos de una gesta sin precedentes. El esquiador noruego Johannes Klaebo ha establecido un nuevo récord histórico al convertirse en el atleta con mayor cantidad de medallas de oro ganadas en la historia de las olimpiadas de invierno.

Un dominio absoluto en Milano-Cortina

Klaebo cerró su participación de forma épica el sábado 21 de febrero al conquistar la medalla de oro en los 50 km de esquí de fondo con salida en masa. Esta victoria no solo significó su sexto oro en la actual edición, sino que completó un pleno histórico.

El noruego ganó las seis pruebas en las que compitió en estos Juegos. En la prueba final, estuvo acompañado en el podio por sus compatriotas Martin Loewstroem Nyenget (plata) y Emil Iversen (bronce).

Además, Klaebo con su última medalla se convirtió en el primer atleta en ganar seis preseas de oro en unos mismos Juegos de Invierno y el primer esquiador en ganar las seis pruebas de la disciplina en una sola cita olímpica.

Liderato histórico

Con sus 11 oros en total, superó la marca de ocho medallas doradas que ostentaban sus compatriotas Emil Iversen, Martin Løwstrøm Nyenget y Einar Hedegart.

Un legado que trasciende el invierno

A sus 23 años, Klaebo ha construido un palmarés que lo sitúa en el olimpo del deporte mundial. Con un total de 12 medallas olímpicas (3 oros en Pyeongchang 2018; 2 oros, 1 plata y 1 bronce en Pekín 2022; y 6 oros en Milano-Cortina 2026), el noruego se posiciona como el segundo atleta con más medallas de oro en la historia olímpica general, solo por detrás del estadounidense Michael Phelps.