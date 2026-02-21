Imágenes de cómo quedó la pierda de Lindsey Vonn tras lesión en los Juegos Olímpicos de Invierno

Suscríbete a nuestros canales

La esquiadora Lindsey Vonn compartió una serie de fotos de su proceso de recuperación tras sufrir una grave fractura durante los recientes Juegos Olímpicos, confesó estar atravesando un periodo sumamente complicado en su recuperación.

A través de sus plataformas digitales, Vonn mostró las secuelas visuales de su más reciente operación, consecuencia directa de la fractura sufrida durante su participación en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno.

El desafío mental de Vonn por la operación

Tras la lesión sufrida la semana pasada en los Juegos Olímpicos de Invierno, la atleta explicó que esta última intervención fue necesaria debido a complicaciones que surgieron en las semanas posteriores a la fractura inicial. La imagen compartida muestra la magnitud del daño físico y la complejidad de los procedimientos médicos necesarios para intentar reconstruir la zona afectada.

"He tenido dificultades": La batalla mental de la campeona

Más allá del dolor físico, Lindsey Vonn se sinceró sobre el impacto emocional que este estancamiento ha tenido en su bienestar. Con la frase "He tenido algunas dificultades", la esquiadora rompió la fachada de invulnerabilidad que suele rodear a los atletas de élite. Esta nueva cirugía marca un punto de inflexión en su carrera, obligándola a una pausa indefinida.

Vonn describió los últimos días como un reto psicológico constante, donde la frustración por los retrocesos en la rehabilitación ha puesto a prueba su resiliencia de una manera que pocas lesiones previas lo habían hecho.

Un horizonte incierto fuera de las pistas

Por ahora, su equipo médico se centra en la cicatrización y en superar la fase crítica de estas complicaciones, mientras la atleta agradece el apoyo recibido en lo que ella misma define como uno de los momentos más vulnerables de su trayectoria post-olímpica.