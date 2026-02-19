¡Poder Quisqueyano! Dominicanos que buscan reinar en la Copa del Rey de Baloncesto

Suscríbete a nuestros canales

La Copa del Rey de Baloncesto 2026 no solo es el evento más esperado del baloncesto español, sino que este año se convierte en una vitrina de lujo para la República Dominicana. Del 19 al 22 de febrero, el espectacular Roig Arena de Valencia será el escenario donde tres figuras de la selección dominicana —Jean Montero, Chris Duarte y Andrés Feliz— busquen la gloria con sus respectivos equipos.

Jean Montero: La estrella del Valencia

El dominicano llega a la Copa en el mejor momento de su carrera. Jean Montero se ha consolidado como el líder del Valencia Basket, promediando 14 puntos y 3.1 asistencias por partido en la Liga Endesa.

Montero aterriza en este torneo con la moral por las nubes tras ser nombrado recientemente MVP de la jornada 27 de la Euroliga, donde firmó una actuación histórica de 29 puntos y 38 de valoración. Como anfitrión, todas las miradas estarán puestas en su capacidad para romper defensas y llevar al conjunto taronja a su primera copa en casa.

El duelo de "Tigres": Feliz vs Duarte

Los cuartos de final nos regalarán un choque directo de alto voltaje entre dominicanos: Real Madrid vs. Unicaja.

Andrés Feliz (Real Madrid): Con un promedio de 5.8 puntos y 1.8 asistencias en apenas 15 minutos de juego, Feliz es la pieza de seguridad en la rotación de Sergio Scariolo. Su experiencia previa en el torneo es vital para un Madrid que busca su título número 30.

Chris Duarte (Unicaja): El ex-NBA ha caído de pie en Málaga. Duarte llega como el gran referente ofensivo del vigente campeón, con medias de 11.2 puntos por encuentro. Su capacidad para anotar en momentos críticos (como sus 23 puntos recientes ante el Baskonia) lo convierte en la principal amenaza para el Madrid.

¡Atención fanáticos en Venezuela! Todos los partidos de esta Copa del Rey de Baloncesto 2026 podrás disfrutarlos en Venezuela en Exclusiva a través de las pantallas de Meridiano Televisión y Meridiano.net.