Catherine Fulop se fue a Italia para la llegada de su primer nieto ¡Cuchura!

La modelo, actriz y exreina de belleza venezolana, Catherine Fulop, ya se encuentra en Roma, Italia, para la llegada de su nieta. En solo días su hija mayor Oriana Sabatini, dará a luz a una bebita, fruto de la relación que vive con el futbolista argentino Paulo Dybala.

Familia Fulop-Sabatini unida

La criolla posteó en sus historias de Instagram, una hermosa fotografía de Oriana con su gran pancita, en la compañía de Tiziana y Osvaldo Sabatini. Todos llegando a Roma, para lo que será el parto.

Todos posaron muy sonrientes para la cámara, lo que demuestra la enorme felicidad que siente la familia Fulop-Sabatini por la próxima llegada de la bebecita.

Oriana, que contrajo nupcias con Paulo el 20 de julio del 2024, en una ceremonia íntima celebrada en el Dok Haras, en Buenos Aires, Argentina, ha compartido en sus redes sociales cada momento de su embarazo, siempre sonriente y con los besos de su esposo.

Catherine escribió “Ya con nuestra bebita”, demostrando lo importante del momento que vivirán unidos como familia.

Será el primer hijo de la pareja, y primer nieto de Fulop, una de las actrices más queridas y respetadas de Venezuela, que hizo una gran carrera en la televisión Argentina.

Mensajes de amor

Internautas han escrito bonitos mensajes para la criolla por la casi llegada de un nuevo miembro a su familia.

“Qué lindo todos juntos para esperar a la bebita”, “Abuelos nuevos, que sea con mucha salud”, “Lluvia de Bendiciones”, son algunas de las opiniones.