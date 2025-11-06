Catherine Fulop desde la playa con el bañador más pequeño ¡Ufff!

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más la actriz, modelo y exreina de belleza venezolana Catherine Fulop impacta con sus sensuales curvas. En una reciente publicación en su perfil de Instagram, la criolla radicada en Argentina, se mostró muy feliz y relajada disfrutando de un día de playa.

Unas fotos únicas

La publicación logró su objetivo de levantar suspiros en sus cuatros millones de seguidores, al verla tan radiante con el bañador de dos piezas en color negro y su piel totalmente bronceada.

Las imágenes fueron tomadas en Surfside, Miami Beach, Florida, un lugar muy especial para Fulop no solo para pasar momentos de relajación bajo el sol, sino también para fotografiarse mostrando que a sus 60 años sigue siendo una mujer que desborda sensualidad.

“Sonríe, es una terapia gratuita”, fue el mensaje con el cual la guapa venezolana posteó el carrusel de imágenes que hasta el momento acumula 130 mil me gusta y múltiples de comentarios de halagos por verse tan bien.

No es la primera vez que Catherine, madre de dos hijas y que tiene años de matrimonio con Osvaldo Sabatini, demuestra que puede causar furor en redes con sus curvas. En varias ocasiones ha posado muy sexy en la playa, dejando a muchos impactados por lo bien que se conversa.