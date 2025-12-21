LVBP: Así puede eliminar Magallanes a los Leones del Caracas este domingo

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una campaña realmente negativa, llena de momentos para el olvido, los Leones del Caracas finalmente están al borde del nocaut. El equipo capitalino fue vapuleado este sábado 20 de diciembre en casa, por Cardenales de Lara, y ahora están a punto de concretar su eliminación. ¿Lo peor del caso? Pueden ser eliminados por su eterno rival, los Navegantes del Magallanes.

Este domingo 21 de diciembre, los filibusteros visitan la capital del país con la misión de obtener una victoria que los ponga a jugar por arriba de .500 por pirmera vez en el año, y que les sirva de impulso para seguir en la pelea por un cupo al round robin. Además, los turcos tienen el aliciente de que pueden sellar de una vez por todas la eliminación de Leones.

¿Cómo puede eliminar Magallanes al Caracas este domingo?

La respuesta a esta interrogante es sumamente sencilla. Si Magallanes vence este domingo a Leones en el Estadio Monumental, el conjunto caraquista estará oficialmente eliminado de la contienda por un cupo a la postemporada, al quedar incluso sin ningún tipo de opción para los puestos de comodín.

Con récord de 22 victorias y 30 derrotas, los melenudos aspiran, como máximo, a culminar con marca de 26-30, en caso de que ganen todos los juegos que les restan. Una derrota ante Magallanes significaría que solo podrían aspirar a llegar a los 25 triunfos, y al haber ya seis equipos con 26 o más victorias, Caracas estaría eliminado de manera oficial.

Sin duda, la posibilidad de eliminar a su rival de toda la vida es una motivación extra para el Magallanes, pero al mismo tiempo le añade responsabilidad a Leones, equipo que, seguramente, hará todo lo posible para no ser eliminado en un duelo en el que existe tanta rivalidad.