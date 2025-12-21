LVBP: Hernán Pérez le brinda a Caribes la temporada con más poder su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui pegó primero en Margarita. Gracias a una muy buena noche ofensiva, el equipo dirigido por Asdrúbal Cabrera consiguió un triunfo de oro ante Bravos en Nueva Esparta, por pizarra de 9-6, para volver a jugar pon arriba de .500 y tomar un respiro dentro de una tabla de posiciones que no le da tregua a nadie.

Una de las figuras que impulsó ese buen accionar ofensivo de "La Tribu" en Margarita fue el utility Hernán Pérez, quien ha tenido una campaña sumamente positiva con los orientales. Alineado como tercer bate y jardinero derecho, Hernán se fue de 4-1 ante Bravos, con una impulsada, producto de un cuadrangular que, además, le sirvió para lograr una nueva marca personal en la LVBP.

Hernán Pérez, más poderoso que nunca

En la parte alta del quinto episodio, y ante los envíos del derecho Melvi Acosta, Hernán Pérez conectó un cuadrangular de línea por todo el jardín izquierdo, para traer dos carreras a la registradora y darle la ventaja en ese momento a los suyos.

Este batazo de vuelta completa es el noveno de Pérez en lo que va de la temporada 2025/26, para así instaurar un nuevo tope personal de jonrones en una misma temporada, al superar los ocho que logró en la 2015/16, cuando vestía el uniforme de los Tigres de Aragua.

Sin duda alguna, esta nueva cifra sirve para que Hernán Pérez redondee lo que ha sido una campaña realmente productiva para él, ya que también superó hace días su tope personal en carreras impulsadas, lo que le permite ser uno de los líderes ofensivos de unos Caribes que siguen en la pelea.