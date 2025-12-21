LVBP: Yadier Molina se ausentará del Magallanes por un juego

Suscríbete a nuestros canales

Magallanes sigue inspirado. Este día sábado 20 de diciembre, el equipo filibustero derrotó con autoridad a Tiburones de La Guaira en Valencia, por pizarra de 6-3, para así lograr nivelar su récord a 26 victorias y 26 derrotas, algo que parecía utópico hace un mes, cuando el balance era tremendamente negativo para la divisa.

Eso sí, en el seno magallanero están conscientes de que la lucha está lejos de terminar. Al equipo carabobeño le restan cuatro compromisos por disputar, y si quieren avanzar al round robin tendrán que seguir con este positivo ritmo que han podido mostrar desde la llegada de su actual manager, el puertorriqueño Yadier Molina.

Precisamente el dirigente de los eléctricos conversó con el departamento de prensa de "La Nave" al terminar el compromiso en Valencia, y entre otras cosas, afirmó que tanto él como otros coaches del equipo estarán ausentes en el duelo del lunes, en el que Magallanes se medirá a Caribes, para atender compromisos personales en Estados Unidos.

Yadier Molina no estará en Puerto La Cruz

Por motivos personales que no han sido especificados, pero que muy seguramente tendrán que ver con las fiestas navideñas, Yadier Molina no dirigirá al Magallanes el lunes 22 de dicembre, día en el que los turcos viajan a Puerto La Cruz para enfrentar a Caribes, en un juego reprogramado, que debió haberse disputado en San Cristóbal. Del mismo modo, Mario Lissón, y otros coaches que no fueron mencionados, tampoco estarán en el duelo.

"Creo que Roberto Espinoza va a estar al mando, hay varios coaches que salimos. Pero vamos a estar pendientes, vamos a dejar el plan listo para poder sacar el triunfo el lunes", comentó "El Marciano", quien también anunció que Yohander Méndez será el abridor en dicho duelo.

Además, Yadier Molina también hizo un breve balance de la victoria ante Tiburones. "Jugar para .500 es bien importante, pero lo más importante es el juego de mañana (hoy). Hay que concentrarse en Caracas y tratar de sacar el juego", afirmó.