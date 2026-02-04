Panthers vs. Bruins: ¿Podrá Florida romper su mala racha ante Boston?

Suscríbete a nuestros canales

La cartelera de la NHL para este miércoles 4 de febrero nos regala uno de los enfrentamientos más intensos y esperados de la Conferencia Este. Los Florida Panthers reciben en el Amerant Bank Arena a los Boston Bruins, en un duelo marcado por la urgencia de los locales y la estabilidad ofensiva de los visitantes.

Ambos equipos se conocen a la perfección y sus duelos recientes se han caracterizado por una alta cuota de goles y cierres de infarto que suelen definirse por la mínima diferencia.

Florida Panthers: Obligados a despertar en casa

El conjunto de Florida atraviesa su tramo más amargo de la temporada 2026. Los dirigidos por Paul Maurice llegan con una racha de cuatro derrotas consecutivas, cayendo recientemente ante Buffalo y Winnipeg. A pesar de ser uno de los equipos más agresivos en volumen de disparos, la falta de contundencia y los errores defensivos les están pasando factura.

Crisis en la red: Sergei Bobrovsky ha mostrado inconsistencia, permitiendo entre 4 y 5 goles en sus últimas salidas.

Potencial ofensivo: Con figuras como Sam Reinhart y Aaron Ekblad, el equipo sigue siendo peligroso, pero los errores posicionales en su propia zona han sido su talón de Aquiles.

Boston Bruins: Equilibrio y pegada constante

A diferencia de su rival, Boston se presenta como un equipo mucho más balanceado. Los Bruins promedian entre 3 y 4 goles por partido, apoyados en una profundidad de plantilla que les permite mantener la intensidad durante los tres periodos.

Liderazgo de Pastrnak: David Pastrnak sigue siendo la bujía ofensiva del equipo, castigando los errores en la salida de zona del rival.

Seguridad en el arco: Se espera que Jeremy Swayman sea el titular. El guardameta ha demostrado un nivel superior en esta fase de la temporada, manejando con solvencia la presión en situaciones de desventaja numérica.

Análisis y predicción de MeridianoBet

Históricamente, estos choques garantizan espectáculo. El último enfrentamiento directo terminó con un vibrante 4-3 a favor de Florida, pero el momento actual de ambos equipos sugiere un cambio de mando.

Factor Clave: Florida saldrá a atacar para romper su sequía, lo que podría dejar espacios que Boston, experto en transiciones rápidas, no dudará en aprovechar.

Nuestra elección: Victoria de Boston Bruins .

Cuota sugerida: +117.

La estabilidad de los Bruins frente a la crisis defensiva de los Panthers hace que el equipo visitante sea la opción más fundamentada para la jornada de hoy.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González