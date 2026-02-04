Marko Música lanzará popular reality y comparte algunos detalles

Suscríbete a nuestros canales

Marko Música no se queda atrás y se suma a la creación de un reality-streaming que prometer encender las redes sociales. Fue la tarde del martes 3 de febrero que el criollo confirmó el proyecto especial.

El influencer y comediante se fue hasta las calles de Tokio, Japón, para revelar la noticia de la serie latina, que tiene emocionado a sus millones de fanáticos y que llevará por nombre “El desorden de Marko”.

Marko promete un show único

El criollo comentó que será el público el encargado de escoger a los protagonistas del proyecto, el cual comenzará en el mes de marzo, con unas audiciones de una semana, para que los que deseen entrar al reality muestren sus habilidades.

“Ellos tendrán de demostrarle al público por qué merecen ser los cuatro protagonistas y convertirse en la nueva estrella del internet”, dijo.

En este sentido, envió un mensaje a las personas en activarse a subir sus videos en las redes sociales, mencionarlo y comentar por qué deben ser uno de los seleccionados.

Celebridades

Aunque parece ser un reality para personas nuevas que buscan abrirse camino en las plataformas, Marko resaltó al final del clip que celebridades también estarán en el formato digital.

"Tus celebridades favoritas también serán parte de este formato", escribió.

La publicación se ha llenado de comentarios de emoción de personas que desean participar, muchos mencionado al creador de contenido venezolano Kleiver Fajardo, mejor conocido como Soy Kleiii.