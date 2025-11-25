Hijo de Chayanne se une a importante reality de Telemundo

Suscríbete a nuestros canales

Lorenzo Figueroa, es el hijo mayor del cantante y compositor puertorriqueño Chayanne, y la exreina de belleza venezolana, Marilisa Maronesse. El joven de 28 años, ha sido confirmado por la cadena Telemundo, como participante del popular reality “Exatlón”.

Nueva temporada

La competencia deportiva será estrenada el próximo martes 2 de diciembre a través de Telemundo, con un total de 20 competidores quienes buscan ganar el popular título por un jugoso premio de nada más y nada menos que $200.000.

El joven estará dispuesto a darlo todo en las arenas más populares del planeta, en la que tendrán pruebas de mucha fuerza, resistencia, compañerismo y unión.

Nuevamente el venezolano Frederik Oldenburg, es elegido por la cadena ubicada en Miami, para ser el anfitrión de la nueva emocionante temporada, la cual se ha convertido en una de las más populares.

Lolo, como lo llaman de cariño sus familiares, es un apasionado del deporte, especialmente en el baloncesto. Además, mantiene un estado físico de mucho cuidado gracias a entrenamientos en el gimnasio y buena alimentación.

Equipo de Lorenzo

El nacido en Miami, Florida, Estados Unidos, y que tiene una marca de ropa llamada Stamos Bien, será parte del equipo azul.

“Llegamos a las arenas de Exatlón Estados Unidos, por primera vez. Vamos azules que empiece el reto”, dice la confirmación de Lorenzo en Instagram.