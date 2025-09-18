Así fue la reacción de Chayanne y su esposa venezolana a la nominación de su hija a los Latin Grammy

Suscríbete a nuestros canales

La hija de Chayanne, Isadora Figueroa recibió su primera nominación al Latin Grammy en la categoría “Nuevo Mejor Artista”. En redes sociales, la cantante de 24 años, compartió cómo fue la reacción de su padre y su madre venezolana Marilisa Maronesse.

No cabe duda que el talento y la pasión por la música corre por sus venas. Desde hace un par de años, la joven ha estado forjando su propio camino para resaltar en la industria con su arte.

Reacción de Chayanne

Isadora Figueroa compartió en redes sociales su reacción al recibir la noticia, y junto a ella la de sus padres, quienes su gran nominación. En el material se evidencia un ambiente de emoción, suspenso y esperanza hasta que por primera vez escuchó su nombre.

Un grito familiar y lágrimas adornaron el momento. Chayanne junto a su esposa abrazaron a Isadora quien seguía sin poder creerlo.

“Mi niña bonita, me siento orgulloso por tu nominación al Grammy. Es algo que se gana con esfuerzo y dedicación, y eso es lo que veo en ti todos los días. Se hace camino al andar, ¡sigue adelante!”, destacó el cantante en historias de Instagram.

Palabras de Isadora Figueroa

Emocionada la intérprete “Agüita Con Sal” expresó unas palabras de alegría en sus redes sociales.

“Intento poner en palabras lo que siento… pero todavía no me lo creo… y cada vez que lo pienso, se me aguan los ojos. Cómo le explico a la nenita de 6 años que escribía canciones en su cuarto, que HOY ESTÁ NOMINADA A UN LATIN GRAMMY”, expresó la joven cantante.