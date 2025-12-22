MLB: Justin Hollander no descarta una nueva reunión entre Seattle y Eugenio Suárez

Suscríbete a nuestros canales

El gerente general de los Marineros de Seattle, Justin Hollander, dejó abierta la posibilidad de que el tercera base agente libre, Eugenio Suárez, regrese a la organización para la próxima temporada. El ejecutivo destacó que la directiva no solo valora la producción ofensiva del venezolano, sino también su impacto positivo en la dinámica del equipo.

"Sin duda, hay una oportunidad", declaró Hollander a MLB Network Radio en SiriusXM. "Hemos mantenido contacto con los representantes de 'Geno'. Lo adoramos. Él aporta muchísimo, no solo en el campo con sus cuadrangulares y sus momentos clave, sino también fuera de él con su presencia constante en el vestuario. Es un liderazgo difícil de replicar".

Un historial de poder y altibajos en Seattle

La relación entre Suárez y los Marineros ha sido intensa. Seattle adquirió inicialmente al venezolano en marzo de 2022 y, tras su paso por los Diamondbacks de Arizona, volvieron a apostar por él en la fecha límite de cambios de julio de 2025.

A sus 34 años, el dos veces All-Star viene de una temporada de contrastes. Entre Arizona y Seattle, Suárez disparó 49 vuelacercas (imponiendo una marca personal) y remolcó 118 carreras, con un sólido OPS de .824 en 159 compromisos. Sin embargo, su rendimiento decayó tras su retorno a la "Ciudad Esmeralda", donde promedió apenas .189/.255/.428 en 53 juegos de temporada regular.

La necesidad en la "esquina caliente"

A pesar de su bajo promedio reciente, la necesidad de Seattle en la tercera base es evidente. Actualmente, el equipo proyecta al joven Ben Williamson como el titular para el Opening Day, pero la falta de experiencia en una posición tan crítica hace que una reunión con Suárez tenga mucho sentido estratégico.

Además, Suárez demostró que su bate todavía puede aparecer en los momentos de mayor presión. Su momento más brillante de 2025 ocurrió en la Serie de Campeonato de la Liga Americana (ALCS), cuando conectó un histórico Grand Slam para darle ventaja a los Marineros en el quinto juego.

Aunque Seattle terminó cayendo en siete encuentros ante los Azulejos de Toronto, ese batazo reafirmó que Suárez es un jugador hecho para los escenarios grandes, algo que Hollander y su equipo técnico tienen muy en cuenta para el 2026.