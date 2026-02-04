Sin planes de mudanza: LeBron James se queda en Los Ángeles

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de las constantes especulaciones que rodean a la figura más mediática de la NBA, el futuro inmediato de LeBron James parece estar sellado. Según informó Dave McMenamin de ESPN, se espera que el cuatro veces MVP termine la campaña 2025-26 como miembro de los Los Ángeles Lakers, disipando los rumores de un posible traspaso antes de la fecha límite.

A sus 41 años, James se encuentra en el último año de su contrato. Aunque su rendimiento sigue desafiando las leyes de la lógica biológica, el astro aún no ha anunciado si esta será la última función de su legendaria carrera.

El poder del "Rey" y la postura de la gerencia

La estabilidad de LeBron en California no es casualidad. Durante la pretemporada, su agente reveló que al menos cuatro equipos mostraron un interés serio en adquirir sus servicios. Sin embargo, James posee una cláusula de no intercambio, lo que le otorga el control total sobre su destino; hasta el momento, no ha dado indicios de querer abandonar la disciplina púrpura y oro.

Por su parte, el gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, dejó clara la postura de la organización en septiembre pasado: el deseo de la franquicia es que LeBron se retire vistiendo el uniforme de Los Ángeles, consolidando su legado en una de las instituciones más gloriosas del deporte.

El "factor Cleveland" y el movimiento de James Harden

Los rumores sobre un posible regreso a casa siempre están latentes. Un informe reciente indicó que los Cleveland Cavaliers estarían dispuestos a recibir nuevamente al nativo de Akron para una tercera etapa con el club la próxima temporada, en caso de que decida no retirarse.

Este interés cobra un nuevo matiz tras la noticia de que los Cavs adquirieron a James Harden proveniente de los LA Clippers este pasado martes. Una potencial reunión entre James y "La Barba" en Ohio sería un movimiento sísmico para la Conferencia Este en 2027, aunque por ahora, LeBron prefiere enfocarse en el presente angelino.

Rendimiento que desafía al tiempo

A pesar de ser el jugador más veterano de la liga, los números de James siguen siendo de élite. En 31 partidos disputados en esta temporada 2025-26, promedia:

21.9 puntos por partido.

6.6 asistencias .

5.8 rebotes.

Gracias a este aporte, los Lakers se mantienen en la pelea directa por la postemporada, ocupando actualmente el sexto lugar de la Conferencia Oeste. Con el equipo en puestos de clasificación directa, la directiva parece poco dispuesta a desmantelar el roster, apostando por una última carga hacia el campeonato de la mano de su líder histórico.