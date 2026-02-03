LeBron James y Lakers al borde de separar sus caminos

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un rumor persistente ha tomado forma de conclusión inevitable. Según informes recientes del reputado insider de la NBA, Jake Fischer, Los Ángeles Lakers y LeBron James están listos para separar sus caminos de manera definitiva al término de la presente temporada 2025-26.

La noticia, que ha sacudido las redes sociales y los despachos de la liga, señala un cambio de ciclo absoluto para la franquicia más laureada del baloncesto profesional.

En palabras de Fischer: “Definitivamente, los Lakers están listos para pasar página con LeBron James y creo que LeBron James también está listo para dejar atrás a los Lakers. Ese es el sentimiento generalizado en Los Ángeles ahora mismo sobre lo que está por venir este verano”.

Un adiós mutuo y consensuado

Tras ocho temporadas vistiendo la elástica de púrpura y oro, el máximo anotador de todos los tiempos y la organización angelina parecen haber llegado a un punto de no retorno. La decisión no nace de un conflicto abrupto, sino de una evolución natural de ambas partes:

La visión de los Lakers: La gerencia, encabezada por Rob Pelinka, busca maximizar la ventana de competitividad de su nueva estructura centrada en Luka Doncic y Austin Reaves , priorizando la llegada de piezas jóvenes que encajen en el cronograma de la estrella eslovena.

La ambición de LeBron: A sus 41 años, James sigue demostrando un nivel de All-Star (promediando más de 21 puntos esta campaña), pero sus objetivos personales podrían estar virando hacia un último desafío competitivo o, incluso, el esperado retiro.

El impacto en el mercado veraniego

El "sentimiento generalizado" mencionado por Fischer sugiere que los Lakers no buscarán una renovación agresiva por el Rey, cuyo contrato de 52.6 millones de dólares expira este verano. Esto liberará un espacio salarial sin precedentes para Los Ángeles, permitiéndoles perseguir a jóvenes talentos de élite como Bennedict Mathurin o Peyton Watson para rodear a Doncic.

Por su parte, el futuro de LeBron James se convierte en la mayor incógnita del deporte mundial. Con equipos como los Cleveland Cavaliers y los Golden State Warriors siempre en el horizonte de los rumores, el verano de 2026 se perfila como el escenario de su "Last Dance" o de un retorno épico a sus raíces.