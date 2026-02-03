¡Llegaron los del Tío Bob!: Nysos y Nevada Beach pisan suelo árabe en pos de la Saudi Cup

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 3 de febrero, aterrizaron en Riad los purasangres estadounidenses Nysos y Nevada Beach, piezas clave de la delegación norteamericana que participará en la Saudi Cup (G1). El evento, reconocido como la carrera con el premio más grande en la historia hípica, se celebrará el 14 de febrero en el hipódromo King Abdulaziz.

Ambos ejemplares, bajo la preparación del miembro del Salón de la Fama Bob Baffert, desembarcaron en el Aeropuerto Internacional King Khalid. La noticia fue confirmada por la cuenta oficial del evento (@SaudiCup) en la red social X.

Los denominados "Baffert Boys" forman parte de una selecta nómina de competidores que encabeza el japonés Forever Young, actual defensor del título y flamante ganador de la Breeders’ Cup Classic (G1), quien buscará una histórica segunda victoria consecutiva.

Nysos: Una campaña envidiable

Nysos, ganador de la Breeders’ Cup Dirt Mile (G1) en 2024, llega a Arabia con una campaña breve pero contundente. El pupilo de Baffert ostenta un récord de siete victorias y un segundo lugar en apenas ocho presentaciones, con premios de $1,238,500.

Su actuación más reciente tuvo lugar durante el Opening Day del Classic Meet 2025-2026 en Santa Anita Park. Allí, se impuso en el Laffit Pincay Jr. Stakes (G2) bajo la conducción de Flavien Prat, derrotando en un final fotográfico precisamente a su compañero de establo, Nevada Beach, con un registro de 1:42.36 para los 1,700 metros.

Nevada Beach: Calidad y consistencia

Por su parte, Nevada Beach —propiedad de la exitosa sociedad de Mike Pegram, Karl Watson y Paul Weitman— también presenta números de alto nivel. Con un historial de siete actuaciones, cuatro victorias y dos segundos puestos, el ejemplar ha producido $466,500 en ganancias. Su cercanía con Nysos en su última salida lo posiciona como un contendiente de cuidado en la arena de Riad.