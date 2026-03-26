El poder de la Isla en el Big Show: 22 boricuas presentes en el Opening Day 2026

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La Major League Baseball (MLB) se prepara para cantar “play ball” la noche de este miércoles cuando los Gigantes de San Francisco reciban la visita de los Yankees de Nueva York. Este compromiso inaugural no solo marca el inicio de las hostilidades, sino que servirá de vitrina para los primeros representantes del talento puertorriqueño en ver acción este año.

Para el arranque de esta temporada 2026, Puerto Rico contará con un total de 22 peloteros en los rosters oficiales de 26 jugadores (o con vínculos directos con la Isla), una cifra ligeramente inferior a los 23 que iniciaron la campaña 2025. De este grupo, nueve desarrollaron sus destrezas en los diamantes de la Isla desde su niñez hasta la adolescencia.

Duelo inaugural en la bahía

En el choque de apertura en el Oracle Park, los Gigantes contarán en sus jardines con el fogoso Heliot Ramos, quien busca consolidarse como una pieza inamovible en San Francisco. Por la acera de enfrente, los Yankees de Nueva York tendrán en su bullpen al relevista Fernando Cruz, listo para apagar fuegos en la Gran Carpa.

La cartelera se completará de forma masiva el jueves, con el debut de los bicampeones defensores, Dodgers de Los Ángeles. La novena californiana llega blindada tras adquisiciones de alto impacto, destacando al estelar taponero naguabeño Edwin “Sugar” Díaz y al veterano utiliti Enrique “Kike” Hernández, quien, aunque iniciará la campaña en la lista de lesionados, permanece protegido en el roster de 40.

Liderazgo desde el dugout

El jueves también marcará el estreno estratégico de los dos dirigentes boricuas activos. Alex Cora, al mando de los Medias Rojas de Boston, inicia el camino hacia una meta histórica: alcanzar las 700 victorias como mánager.

Por otro lado, Josué Espada asume su tercera campaña con los Astros de Houston con sed de revancha. Tras un 2025 donde la organización texana quedó fuera de la postemporada por primera vez desde 2016, Espada tiene la misión de devolver a los siderales a la élite de la Liga Americana.

Veteranía y nuevas caras en el diamante

El núcleo generacional liderado por Francisco Lindor y Carlos Correa llega a un punto de madurez importante, encaminándose ambos a su duodécima temporada en las Mayores. A este grupo se une Javier Báez, quien buscará un resurgir ofensivo con los Tigres de Detroit.

En la receptoría, los movimientos de la agencia libre han reconfigurado el panorama. El coameño Víctor Caratini, tras un 2025 productivo en Houston, defenderá ahora los colores de los Mellizos de Minnesota. Mientras tanto, el bayamonés Christian Vázquez se mantiene en la nómina de los Astros, asegurando la presencia de receptores boricuas de élite en ambas ligas.

El factor de la ascendencia y el pitcheo

La lista de jugadores con raíces puertorriqueñas sigue nutriendo las Grandes Ligas con nombres de peso. Destacan figuras como Jac Caglianone (Royals), George Springer (Blue Jays), Riley Greene (Tigers) y el eterno Giancarlo Stanton (Yankees). Mención especial merece Nolan Arenado, quien tras debutar con el equipo de Puerto Rico en el pasado Clásico Mundial, inicia su decimotercera campaña estrenando uniforme con los Diamondbacks de Arizona.

En cuanto al pitcheo abridor, el panorama presenta contrastes. El derecho Seth Lugo (Royals) será el único brazo boricua en una rotación para el "Opening Day". Lamentablemente, los subcampeones Blue Jays no podrán contar de inicio con José Berríos, quien se encuentra en proceso de recuperación tras una fractura por estrés en su codo derecho.

El cuerpo de relevistas de la Isla se completa con brazos confiables como Emilio Pagán (Reds), Jovani Morán (Red Sox) y jóvenes como Willi Castro (Rockies) y Darnell Hernáiz (Athletics), quienes completan este talentoso contingente que busca dejar su huella en 2026.