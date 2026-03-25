Harry Potter lanza imagen oficial y tráiler de su próxima serie en HBO

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La saga del joven mago más famoso del mundo está lista para volver a encantar a los fans. Tras años de expectativas, la esperada serie de televisión de Harry Potter dio un salto clave en su campaña promocional.

El martes 24 de marzo, salió su primera imagen oficial y el anuncio del lanzamiento inminente de su primer tráiler, generando una ola de entusiasmo entre sus fanáticos de todas las edades.

El primer vistazo de Harry Potter

La imagen, difundida por las cuentas oficiales del proyecto, muestra a Dominic McLaughlin interpretando a Harry Potter, vestido con la característica capa de Gryffindor y caminando hacia el campo de Quidditch, sosteniendo su escoba.

En la espalda se distingue claramente el nombre “Potter” y el número 7. La publicación venía acompañada de un enigmático mensaje: “Mañana”, junto a un rayo, anticipando el estreno del tráiler y dando inicio a lo que promete ser un increíble regreso.

Una serie que dará de qué hablar

Esta nueva adaptación televisiva, producida por HBO y Warner Bros., tiene el ambicioso objetivo de contar la historia de Harry Potter y sus amigos con un enfoque más completo y detallado que las películas originales.

La idea es dedicar una temporada por libro, permitiendo explorar con mayor riqueza narrativa y emocional cada capítulo de la saga. La producción se lleva a cabo en los estudios de Warner Bros en el Reino Unido, mismo lugar donde se filmaron las icónicas películas.

El diseño visual está a cargo de Mara LePere-Schloop, conocida por su trabajo en “Interview With the Vampire” y “Pachinko”, lo que promete un estilo visual envolvente y fiel al universo mágico de J.K. Rowling.

Un elenco estelar y nuevas caras

Además de McLaughlin como Harry, el elenco principal cuenta con varios nombres destacados que encarnan a los personajes más queridos de Hogwarts.

Lo acompañan Alastair Stout como Ron Weasley y Arabella Stanton como Hermione Granger, junto con actores consagrados como John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape) y Nick Frost (Hagrid).