Filtran imágenes del nuevo Dumbledore de “Harry Potter” ¡Mira como luce!

Una ráfaga de imágenes captadas durante el rodaje en la costa inglesa desató una tormenta entre los fans del mundo mágico. Las primeras fotografías del actor John Lithgow vestido como Albus Dumbledore en la nueva serie de “Harry Potter” provocaron una ola de reacciones encontradas.

Algunos aplauden el enfoque clásico; otros lanzan críticas duras sobre la barba, el aire de anciano sabio y el escenario costero no convencen a todos.

Primeras fotos de Dumbledore

Las imágenes lo muestran junto al mar, con túnicas, cabello largo blanco y lentes emblemáticos, posando mientras sostiene guiones con inscripciones en latín.

En algunos carteles se leía “Nurus cadat via pateat” y “Natura nihil omnia patefie posse Natura constiuit”, lo que alimenta rumores de que será una escena reimaginada, quizás una versión alternativa de algún pasaje del primer libro.

Quienes se mostraron a favor aseguran que Lithgow transmite dignidad y una presencia imponente. Comentarios como “luce majestuoso” o “parece sacado de las ilustraciones de Hogwarts” se multiplicaron.

Pero no faltaron las críticas mordaces. Algunos usuarios se preguntan por qué Dumbledore está en la playa, sugieren que la barba se ve postiza o demasiado exagerada, o que el conjunto general recuerda más a un retrato de fantasía clásica que al mago que conocieron en las películas.

Otro punto de tensión: la localización. El hecho de que la escena se filme junto al mar generó especulaciones sobre escenas no vistas en los libros, reinterpretaciones audaces o libertades creativas que podrían dividir a los aficionados fervientes.

La magia de Lithgow

John Lithgow no es un desconocido en esto de asumir roles icónicos. A sus 79 años, ha protagonizado producciones memorables en cine, teatro y televisión. La noticia de que sería Dumbledore ya había generado expectación cuando se anunció el fichaje hace meses.

Ahora, estas primeras imágenes filtradas adelantan mucho de lo que podría venir, pero también ponen en el ojo del huracán la decisión del equipo de producción.